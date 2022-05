TV2-skandalen: Sagen – der ikke vil dø

Redaktionen Onsdag, 25. maj 2022 - 09:20

En falsk nyhedshistorie, som TV2 bragte før valget til Inatsisartut i fjor, hvor formand for Inuit Ataqatigiit, Mûte Egede, blev beskyldt for at være inhabil i en sag, han kunne drage økonomiske fordele af, har haft endnu en konsekvens.

Sagen har gjort det så svært for freelancejournalist, Phillippa Maigaard, at arbejde i Grønland, at hun nu stempler ud.

TV2-historien rejste en voldsom kritik mod tv-stationen. Både på sociale og seriøse medier. Den fejbehæftede historie blev bragt uden at have indhentet en kommentar fra Múte B. Egede. Samtidig kom dementiet forbløffende modstræbende og ikke prompte. Det til trods for, at historien blev bragt få dage før valget. Et valg, der især handlede om et ja eller nej til uranudvinding. En miskreditering af IA’s formand få dage før borgerne skulle til stemmeurnerne, kunne derfor have fået afgørende indflydelse på valgresultatet.

Tv-stationen har siden beklaget og undskyldt overfor Mûte Egede og offentligheden. Kilden til historien, der meget vel havde plantet de falske informationer bevidst, er stadig en hemmelighed. Den har TV 2- ledelsen afvist at fortælle i henhold til kildebeskyttelsen.

Historien har Phillippa Maigaard intet haft med at gøre, men i dag - et år efter sin ankomst til Grønland som journalist - smider hun håndklædet i ringen. Det er ikke muligt at repræsentere TV2 efter medie-skandalen.

Hun har således svært ved at få svar på spørgsmål fra Naalakkersuit. Det gælder eksempelvis om Grønlands sikkerheds- og udenrigspolitik og strømsvigtet i Nuuk ultimo november 2021, som Phillippa Maigaard sendte indslag om til Danmark.

- Jeg stillede et opfølgende spørgsmål til Naalakkersuit, fordi Grønland kan låne penge til nye vandkraftprojekter på 3,1 milliarder kroner. Men hvad skal der ske med det misligholdte elsystem: Får man fikset det underslæb, der er på Buksefjordens vandkraft, så folk ikke igen skal opleve tre dage uden strøm? Intet svar. Det samme gælder opfølgende spørgsmål. Tavshed, siger Phillippa Maigaard, der heller aldrig har fået en forklaring på, hvorfor formanden for Naalakkersuisut, Mûte Egede, trækker punktet om Parisaftalen fra dagsordenen på forårssamlingen (aftalen om, at Grønland skal bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne red.). Han sagde i november, at Grønland ville tilslutte sig aftalen.

