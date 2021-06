TV2 og flere internationale medier ramt af nedbrud

Ritzau Tirsdag, 08. juni 2021 - 09:10

Prøver du tirsdag formiddag at besøge adskille globale internetsider, bliver du mødt af en fejlmeddelelse.

Det samme er tilfældet for TV 2's hjemmeside.

TV 2 oplyser, at det er problemer med underleverandøren Fastly, der er årsag til, at tv2.dk er nede.

Blandt andet Financial Times, The New York Times, The Guardian, Bloomberg New, Spotify og Bloomberg News. Også Amazon.com Inc.'s hjemmeside synes at være nede.

Ifølge norske VG skyldes nedbruddene, at der er store problemer hos tjenesten Fastly, der leverer infrastruktur til netsider over hele verden.

På sin hjemmeside skriver Fastly, at årsagen til nedbrud er identificeret, og fejlen er ved at blive udbedret.

/ritzau/