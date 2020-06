Tv, møbler og penge til Patienthjemmet

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. juni 2020 - 10:19

Det Grønlandske Patienthjem fik på Grønlands nationaldag en rigtig glædelig nyhed fra en af sine trofaste sponsorer, som udover at hæve sit årlige økonomiske bidrag også vil betale for indkøb af tv-apparater til patienternes værelser og nye møbler til fælles-opholdsrummet.

De 150.000 kroner er øremærket til aktiviteter for kulturelle og sociale aktiviteter for patienterne.

- Det er hårdt at være væk hjemmefra under disse omstændigheder. Derfor skaber det stor glæde når patienterne kan komme lidt ud og opleve noget sammen. De har for eksempel været med til Julehilsen til Grønland og en tur til DR’s koncerthus, for at nævne nogle aktiviteter. På grund af Corona har det endnu ikke kunnet lade sig gøre, men så snart at det er forsvarligt at være så mange sammen i en stor bus, vil der blive planlagt nye ture. Som patient kan dét at komme ud af patienthjemmet og opleve noget andet sammen med de øvrige patienter, være med til at gøre opholdet nemmere. Det kan kun lade sig gøre med denne årlige donation, siger lederen af Patienthjemmet, Birtha Bianco, i en pressemeddelelse.

Patienthjemmet har plads til 70 patienterne og deres pårørende og ledsagere.

Bestyrelsesformanden for Ice Trawl Greenland, Ove Rosing Olsen oplyser, at man startede sin sponsorvirksomhed tilbage i 2012 og dengang leverede man også nye fjernsyn og møbler. Det er disse, der nu trænger til at blive skiftet ud.

-Jeg er rigtig glad for at Ice Trawl A/S har forhøjet det årlige beløb og forlænget sponsoraftalen med yderligere fem år, så patienterne fortsat kan gennemføre fælles aktiviteter. Det glæder mit hjerte at vide, at dette kan lade sig gøre med donationen, siger Ove Rosing Olsen.