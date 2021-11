Tuusi, fra krigsbarn til fredsbarn

Redaktionen Onsdag, 24. november 2021 - 09:35

Krigen rasede i Europa da Josef Motzfeldt kom til verden den 24. november 1941 i det idylliske Igaliku i bunden af Igalikufjorden syd for Narsaq. Grønland var afsondret fra resten af verden, og dog ikke helt. For omkring det tidpunkt hvor Josef, også kaldet Tuusi, blev født, blev det militære anlæg i Narsarsuaq, Bluie West One, anlagt i kølvandet på forsvarsaftalen af d. 9. april 1941.

Det skriver avisen AG.

Josef er søn af fåreholder Peter Motzfeldt og hustru Guuli, Gurle, og var nummer tre af en søskendeflok på seks, to piger og fire drenge. Tuusi, for det var sådan han udtalte sit navn da en voksen spurgte til hans navn, og den lille dreng på gebrokkent barnesprog svarede, - Tuusi. Så det blev hans kaldenavn.

Naboer til militæranlæg i Narsarsuaq

- Da jeg var 13 dage gammel, angreb japanerne Pearl Harbour og tilintetgjorde den amerikanske stillehavsflåde på det nærmeste. I mine første 3 1⁄2 leveår hærgede 2. verdenskrig i såvel i Fjernøsten, Europa, Afrika, Atlanterhavet og Stillehavet. Fem år efter afslutningen af denne krig, da jeg var 8 1⁄2 år gammel, startede Koreakrigen som konsekvens og videreførelse af netop 2. verdenskrig, og varede i 3 hidsige år. Selvom Grønland ikke deltog direkte i begge krige, bortset fra mindre sammenstød i Nordøstgrønland, oplevede jeg begge krige på ganske tæt hold, takket være Bluie West One, Narsarsuaq, som var grundlagt af USA 20 km fra min bygd i 1941. Altså var jeg et krigsbarn.

Da 2. verdenskrig sluttede i maj 1945 fik den lille dreng sin første erindring.

- Min første erindring var da jeg var tre år, og krigen åbenbart var slut. På det tidspunkt havde vi ikke et forsamlingshus men samledes i kirken. Under bænkene hvor vi sad mellem benene på folk var vi meget forundrede over, at de voksne røg cigarer i kirken. Så lille som jeg var vidste jeg, at kirken var et helligt sted.

