Tusass stafeti: - Der har været en fantastisk stemning

Anders Rytoft Fredag, 26. august 2022 - 10:25

Høj puls og smil fra øre til øre.

Onsdag blev årets “Tusass Stafeti – Powered by DHL” afholdt i Inussivik.

Begivenheden havde tiårsjubilæum. Og i år havde 850 løbeglade deltagere tilmeldt sig, men selvom løbet er velkendt, så er der alligevel sket ændringer siden stafetten sidst var i byen.

Det populære stafetløb, som før hed "DHL TELE-POST stafet – Kalaallit Nunaat", har blandt andet fået navneskifte og et nyt udtryk, men ellers var alt ved det samme.

Fantastisk stemning

Kommerciel direktør i Tusass, Nikolaj Christoffersen, glæder sig over årets Tusass Stafeti.

- Selvom vi har en ny identitet, nye farver og nyt logo, så er stafetten og glæden med fællesskabet det samme. Vi er glade for det gode samarbejde med DHL, samt alle de mennesker, der har tilmeldt sig og bakker op om Tusass Stafeti, siger han og tilføjer:

- Der har været en fantastisk stemning, der er både et godt sammenhold blandt deltagerne og på de enkelte hold. For nogle er det den hurtige tid og for andre er det fællesskabet, man kommer for at være en del af. Vi er i Tusass glade for at kunne danne rammen for dette års store løbe event.

Løbet blev sat i gang klokken 17. Stemningsmusikken blev leveret af Qulutius events, så man kunne med rytme og bevægelse varme op og holde sig varm under løbet.