Tusass satser på grøn tele

Kassaaluk Kristensen Mandag, 25. juli 2022 - 15:38

Tusass’s forsøg med at anvende vindmøller og solceller på ødestationer ved Oqummiaq og Meqquitsoq i nærheden af Nuuk er vellykket. Derfor arbejder Tusass nu på at drive flere af radiokæderne i Grønland ved hjælp af primær vind- og solenergi.

Det skriver Tusass på sin hjemmeside.

Næste sted der står for skud er Diskobugten og op mod Uummannaq.

Der er syv såkaldte sites på fjeldtoppene langs kysten. De fleste sites er i dag forsynet med dieselgeneratorer, der forsynes ved at transportere brændsel til stedet med helikopterture.

- Det er meget energiforbrug, der kan gøres grønnere og mere vedvarende. Da forsyningen med helikoptertransport er dyrt og langt fra bæredygtigt, har Tusass efter eksperimentet planlagt at indføre vedvarende energi på yderligere to radiokædestationer i 2022 i Nordgrønland, siger administrerende direktør i Tusass, Kristian Reinert Davidsen.

Arktisk klima udfordrer

Med vedvarende og bæredygtig energi forventer Tusass at reducere omkostninger til deres infrastruktur, og det vil ifølge Tusass komme kunderne til gode, da priserne kan sænkes og hastighederne samtidig kan optimeres, skriver Tusass.

For at optimere vilkårene for kunderne arbejder Tusass med internationale partnere for at teste og udnytte teknologi i det ekstreme arktiske klima i Grønland.

- At skabe stabile forbindelser er en udfordring mange steder i verden, men for Tusass er den største udfordring af dem alle den grønlandske natur og det hårde arktiske klima selv, siger Kristian Reinert Davidsen.