Tusass opruster mod overisning på Upernaviks sendemaster

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 22. august 2023 - 08:24

Havisen er begyndt at udeblive på grund af klimaforandringer. Fordampningen af havet og fugtigere storme om vinteren skaber dermed mere overisning på master og mikrobølge-sendere på radiokædestationerne i Nordgrønland.

Tusass går nu i gang med at udskifte udstyr i et forsøg på at undgå overisning, der skaber dårligere forbindelser for kunder.

- Der er ingen garanti for, at dette vil hjælpe, og de ekstreme vind- og klimaforhold gør, at Tusass må tænke i andre baner og prøve en løsning, som vi mener kan hjælpe på forbindelsen i vinteren.

- Det er helt anderledes at bygge og have teleinfrastruktur her i det arktiske end i Europa, siger afdelingschef for transmissionsafdelingen i Tusass, Kim Hammond Zinck.

Skal styrke forbindelser

Overisning af master og sendere forringer forbindelserne til Upernavik og området om vinteren. Tusass oplyser, at arbejdet med at opruste radiokædestationen i Upernavik skal vare i tre uger. Arbejdet er et forsøg på at sikre bedre forbindelser til Upernavik-distriktet om vinteren.

Mens mikrobølge-senderne bliver skiftet kan der forekomme dårligere forbindelser i internet, telefoni og VHF i Upernavik-distriktet, oplyser teleselskabet.