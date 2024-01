Tusass Music hitter: Over 5.000 abonnenter på to uger

Kassaaluk Kristensen Fredag, 05. januar 2024 - 10:10

Den nye grønlandske musiktjeneste, der samler musik af grønlandske musikere, hitter blandt lytterne.

Tusass oplyser på sin Facebookside, at virksomheden er overvældet af tilslutningen:

- Tilslutningen har overgået alle forventninger, og vi er allerede oppe på over 5.000 abonnenter i dag, kun 14 dage efter appen blev lanceret, skriver Tusass på sin facebookside.

Musiktjenesten er blevet lanceret 21. december, hvor over 4.000 sange af grønlandske musikkunstnere allerede kunne tilgås af brugerne. Flere sange vil løbende blive tilføjet.

Ingen fortjeneste

Tusass har oplyst i forbindelse med lanceringen, at virksomheden ikke får nogen mærkbar fortjeneste ved at stå for appen.

LÆS OGSÅ: Platform for grønlandsk musik lanceret

Ifølge selskabet skal tjenesten sikre indtjening fra streaming til grønlandske musikere. Med appen ønsker Tusass samtidig at sikre, at det bliver nemmere for lyttere at finde frem til det grønlandske, kulturelle arv.