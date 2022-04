Tusass leverer lidt mindre overskud

Kassaaluk Kristensen Mandag, 11. april 2022 - 17:00

Tusass’ bestyrelse har godkendt årsregnskab for 2021, der viser et resultat før skat på 112 millioner kroner. Det er 55 millioner kroner lavere end året før.

Det oplyser Tusass på sin hjemmeside.

- Verden er præget af forandringer, og der sker store teknologiske fremskridt, der gør, at kunderne efterspørger mere data og endnu mere stabile internetforbindelser. Derfor investerer Tusass også i denne strategiperiode massivt i sikkerhed samt stærkere netværk, lyder det.

Reparationer æder overskud

- Tusass’ årsresultat for 2021 er 55 millioner kroner lavere end for 2020, og er negativt påvirket med 19 millioner kroner som følge af en hensættelse til reparation af en hensættelse til reparation af en strømfejl på selskabets søkabel fra Nuuk til Qaqortoq, skriver Tusass.

Reparationen planlægges til sommeren 2022 for at sikre, at reparationen sker med størst muligt hensyn til både erhvervslivet og kunderne i landet.

Cyberangreb truer

Risikoen for cyberangreb truer Grønlands teleinfrastruktur, hvor flere er afhængige af mere og bedre forbindelser. Bestyrelsesformand for Tusass, Stine Bosse, ser det alvorligt og understreger, at 2021 har stået i sikkerhedens tegn.

- Hele verden oplever et stadigt stigende trusselsniveau for cyberangreb, heller ikke Grønland er gået fri. En af de vigtigste måder at imødekomme denne trussel er at sikre, at den teknologi vi har, er bygget med sikkerhed for øje og at vores processer er enkle og transparente, lyder det fra formanden.

Omsætning faldet

Tusass’ omsætning er faldet med 16,1 millioner kroner i forhold til året før. Det sker særligt på grund af faldende brevmængder, men også fordi flere kunder flytter fra de gamle regningsbaserede produkter som fastnettelefoni til nyere og billigere flatrate produkter.

Tusass er i gang med at udfase fastnettelefoni og ældre bredbåndsprodukter.

- Når vi lukker for produkter baseret på det vi kalder ”legacyteknologi” er det, fordi vi kan tilbyde kunderne produkter der er baseret på en langt mere sikker teknologi til gavn for såvel kunden som for Tusass. Dette giver kunderne nye muligheder som fri tale og faste månedlige priser uanset forbrug, siger administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen.

Behovet for udfasning af legacyprodukter blev forstærket før sommeren 2021, hvor Tusass var udsat for et eksternt fraud-angreb på selskabets erhvervstelefoniplatform. Angrebet kostede samlet 0,5 mio. kr., men ingen kunder blev ramt, hverken driftsmæssigt eller økonomisk.

Fokus på udfasningen af forældede produkter samt teknologi, og arbejdet med sikkerhed i Tusass’ netværk fastholdes i 2022, hvor der forventes et resultat på niveau med 2021, oplyser Tusass.