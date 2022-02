Tusass kan ikke følge med internetkunders behov i Nord

Kassaaluk Kristensen Mandag, 07. februar 2022 - 10:05

Internetforbruget i landet er eksploderet.

Og nu kan radiokæder af Tusass ikke længere følge med på kundernes behov for internet.

Det sker i områderne fra Aasiaat og nordover, hvor kunder får leveret deres internet gennem radiokæder.

Selvom radiokæden er udbygget indenfor sidste strategiperiode 2017-2020 efterspørger kunderne mere kapacitet og mere data. Det giver Tusass problemer med at levere den ønskede mængde data til kunderne, oplyser Tusass på sin hjemmeside.

- Den eksplosive vækst i internetdataforbrug vidner om, at kunderne ikke kan få data nok. Flaskehalse forårsages både af at der er flere og flere, som bruger mobil- samt bredbåndsdata fordi både byer og bygder har fået flatrate Tusass Internet samt mobilpakker, ligesom flere og flere tjenester kræver mere data, for eksempel streaming, fortæller tekniske direktør for Tusass, Jonas Hasselriis.

Udbygning af radiokæder i gang

Tusass arbejder på nuværende tidspunkt for at udbygge radiokæden med mere kapacitet mellem Aasiaat og Ilulissat.

Teknikerne er på sagen, og skal denne uge tage op til Diskobugten for at færdiggøre opgraderingen af radiokædestrækningen fra Aasiaat til Ilulissat, oplyser Tusass.

Projektet blev igangsat i sommeren 2021. Med opgraderingen udvides kapaciteten, så kunder kan få mere data til brug af internettet.

Jonas Hasselriis lægger dog ikke skjul på, at der er behov for flere investeringer i teleinfrastrukturen.

- Det er klart for Tusass, at vi skal kunne følge med og have kapacitet til kundernes konstant stigende efterspørgsel på data. Grønland er i høj grad online, og det kræver fortsat store investeringer i teleinfrastrukturen at kunne sikre kundernes behov, både nu og i fremtiden, siger Jonas Hasselriis.

Tusass har i indeværende strategiperiode planlagt flere investeringer i både yderligere sikring af eksisterende søkabler samt udbygning af radiokæder og netværk.