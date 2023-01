Tusass kæmper med driftsforstyrrelser i Østgrønland

Merete Lindstrøm Mandag, 09. januar 2023 - 15:52

- Det er et problem, der har stået på noget tid, som vi prøver at få løst, fortæller kommerciel direktør i Tusass, Nikolaj Chistoffersen, til Sermitsiaq.AG

Problemet, som begyndte i slutningen af november, betyder, at kunder med modem og sattelitforbindelse skal genstarte deres modem flere gange dagligt.

- Forbindelsen virker, men den kan opleves langsommere end normalt. Problemet omhandler ikke mobildata på folks telefoner, fortæller direktøren.

Forbindelsen har ikke været helt afbrudt, men problemet med satellitforbindelsen betyder, at kunder i Østgrønland oplever langsommere forbindelse og responstid ved blandt andet streaming.

Forbindelsen til sattelit skal forbedres

Tusass´ tekniske team har lokaliseret problemet til selve forbindelsen mellem satellitten og jordstationen og samarbejder nu med leverandøren om at forbedre forbindelsen til satellitten igen.

Indtil problemerne er løst er det altså nødvendigt for kunderne at genstarte deres modem, lyder opfordringen fra Tusass.

- Vi vil gerne sikre os at folk fortsat kan se hvad de kan gøre for at løse problemerne her og nu. Vi vil gerne vise kunderne at vi er opmærksom på fejlen og at vi fortsat arbejder på at løse det, siger Nikolaj Kristoffersen.