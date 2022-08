Tusass fejrer Upernavik med et frimærke

Redaktionen Søndag, 14. august 2022 - 11:50

Tusass har tradition for at markere byjubilæer, når tallet er deleligt med 50 eller 100 år. Derfor fejrer Tusass Upernaviks 250 årsdag tirsdag den 9. august.

- En sådan milepæl når Upernavik tirsdag den 9. august, hvor byen fejrer 250-års jubilæum. Det bliver en stor dag for befolkningen i denne charmerende nprdgrønlandske by, skriver Tusass på sin hjemmeside.

Upernavik blev grundlagt som koloni i 1772 af pakhusforvalter Andreas Bruun.

- Upernavik var stedet, man tog til om foråret, når isen brød op. Dels for at handle og dels for at fiske og drive fangst ud til det åbne hav, skriver Tusass.

Kunstner fra Upernavik

For at fejre Upernavik, udgiver Tusass et frimærke, der er tegnet af et af byens børn, kunstner og forfatter Jessie Kleemann.

Jubilæumsfrimærket er tegnet af kunstner og forfatter Jessie Kleemann. Hun er født i netop Upernavik 6. november 1959. Dette frimærke er hendes andet siden frimærkedebuten i 2012.

Frimærket udgives i ark à 10 ens frimærker og kan købes i alle Tusass-butikker fra tirsdag den 9.august 2022, altså på jubilæumsdagen.