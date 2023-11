Tusass-direktør stopper

Thomas Munk Veirum Onsdag, 08. november 2023 - 08:54

Det selvstyreejede teleselskab Tusass skal på jagt efter en ny direktør.

Den nuværende administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen har nemlig meddelt bestyrelsen, at han stopper i løbet af første kvartal 2024.

Årsagen til stoppet er, at Føroya Tele har nu tilbudt ham stillingen som administrerende direktør på Færøerne, hvor han kommer fra.

Kristian Reinert Davidsen har derfor valgt at flytte tilbage til Færøerne, hvor han har en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, oplyser Tusass i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformand: Kristian har drevet digitalisering af Grønland

Davidsen har stået i spidsen for Tusass siden 2015.

Bestyrelsesformand for Tusass Ulrik Blidorf takker Kristian Reinert Davidsen mange gange for de flotte resultater og det stærke lederskab, som han har stået for og understreger:

- Takket være et stærkt lederskab har Tusass med Kristian Reinert Davidsens i spidsen drevet udviklingen og sat digitaliseringen af Grønland på speed.

- I år får hele landet mulighed for at få Flatrate Tusass internet, og Tusass tilbyder meget billigere abonnementer til hele Grønland end i 2015, da Davidsen blev direktør. Samtidig er både 4G og 5G teknologi samt søkabel-, radiokæde- og satellitforbindelser udbygget i hele landet, ligesom vi i år var med til at sende vores første satellit op i rummet, udtaler Ulrik Blidorf i forbindelse med udmeldingen om det kommende direktør-stop.

Ulrik Blidorf oplyser også, at bestyrelsen nu sætter gang i en proces med at finde en ny direktør.