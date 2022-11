Tusass-beslutning: Tab af viden om samfundsudvikling

Redaktionen Onsdag, 02. november 2022 - 09:56

- Det er jo sådan set bare en praktisk ting. Men det udgør en stor barriere for mig lige nu.

Det siger adjunkt Najaaraq Demant-Poort, som er i gang med et ph.d-projekt på Ilisimatusarfik, der undersøger befolkningens tillid til offentlige institutioner.

Det skriver avisen AG.

Hun havde forestillet sig at afdække spørgsmålet blandt andet gennem en landsdækkende telefoninterview-undersøgelse foretaget af HS Analyse, hvis telefoninterviewere ville kunne ringe rundt til et stort antal tilfældigt udvalgte personer i hele Grønland.

Imidlertid måtte HS Analyse melde hus forbi.

Det eneste grønlandsk-baserede analysefirma, der i en lang årrække har leveret befolkningsundersøgelser, eller på engelsk ”surveys,” kan nemlig ikke længere få udleveret de nødvendige data, såsom telefonnummer og bosted, på Tusass’ abonnenter. Det har Tusass meddelt HS Analyse og begrunder det med, at det strider imod såvel persondataloven som den såkaldte GDPR-lovgivning, som er EU’s databeskyttelsesforordning.

Ejer af HS Analyse, Henrik Skydsbjerg, bekræfter over for AG, at den besked betyder, at hans firma ikke længere kommer til at lave landsdækkende, kvantitative, undersøgelser af befolkningen. Som konsekvens må kunder som forskningsinstitutioner, statslige organisationer, NGO’er og medier fremover se sig om efter andre måder at indhente de ønskede data på til befolkningsundersøgelser eller større uvildige, valide meningsmålinger.

