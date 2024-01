Tusass A/S udpeger ny topchef

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. januar 2024 - 08:32

Bestyrelsen i det selvstyreejede selskab Tusass A/S har udnævnt Toke Binzer til administrerende direktør, og han rykker op for bordenden i tele-direktionen den 1. marts.

Den 1. oktober 2022 blev Toke Binzer ansat som økonomidirektør i Tusass og har dermed fået en kometkarriere i det grønlandske teleselskab.

Om beslutningen udtaler bestyrelsesformand for Tusass A/S Ulrik Blidorf:

- Vi har i bestyrelsen været optaget af at køre en professionel og effektiv rekrutteringsproces for at finde Tusass’ nye CEO. Det er vigtigt, fordi Tusass står overfor en række vigtige beslutninger, hvor vi ikke ønsker at stille Tusass handlingslammet som følge af en langsommelig rekrutteringsproces. Vores rekrutteringsproces er sket i samarbejde med et eksternt rekrutteringsbureau og vi har blandt kandidaterne vurderet, at Toke Binzer er den bedste til jobbet.

Ny vicedirektør

Med udnævnelsen af Toke Binzer sker der yderligere en forfremmelse i Tusass. Den nuværende COO i Tusass, Jonas Hasselriis indtræder som ny Vicedirektør i Tusass pr. 1. marts 2024.

Toke Binzer udtaler:

- Jeg er glad for, at Jonas har valgt at takke ja til at indtræde i direktionen. Jeg sætter stor pris på mit nuværende samarbejde med Jonas i direktørgruppen og er sikker på at det vil gavne Tusass.

Jonas Hasselriis kommer med en stærk teknisk og operationel forståelse for telekommunikation, fra sine mange år i flere forskellige stillinger i Tusass, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Erhvervskarriere

Før Toke Binzer vendte tilbage til Grønland sammen med sin kone og to børn var han Vice Præsident for Teknologi Strategi og Økonomi i det danske teleselskab TDC Net. Af tidligere arbejdserfaring har Toke Binzer blandt andet været ansat i fem år i det amerikanske selskab IBM. Dermed har han en bred erfaring inden for it- og telebrancherne.

Toke Binzer har en bachelor i virksomhedsstudier og en kandidatgrad i human ressource mangement fra CBS.

Tilbage i november 2023 meddelte den nuværende CEO for Tusass A/S, at han ville vende hjem til sit oprindelsesland, Færøerne, hvor han skal tiltræde en stilling som topchef i Føroya Tele – i øvrigt det selskab, som han forlod, da han blev ansat i den grønlandske tele-koncern.