Tusass advarer: Reager ikke på falske beskeder

Kassaaluk Kristensen Mandag, 14. august 2023 - 12:52

Vær ekstra opmærksom og kritisk, hvis du modtager en SMS-besked med oplysninger om, at en pakke du skulle modtage er endt i tolden, og at du skal betale et bestemt beløb for at få pakken.

Sådan lyder advarslen fra Tusass efter teleselskabet er blevet opmærksom på, at flere kunder modtager en besked om, at en pakke de skulle modtage er endt i tolden.

Beløbet som skal betales, kan virke ubetydelig i den daglige husholdning, men det kan have store konsekvenser, hvis kontooplysninger eller andre personlige oplysninger bliver delt med afsenderen af beskeden. Så vær kritisk, opfordrer Tusass.

- Det gælder især beskeder med links og brug af andre sprog, forklarer Tusass på sin Facebookside.

Bloker, spær og ændre kode

Hvis en borger er faldet i, og har betalt et bestemt beløb ved at klikke sig ind via SMS-beskeder, så har man flere muligheder for at stoppe svindlen, lyder det fra digitaliseringsstyrelsen i Selvstyret.

- Har man været ude for en phishing-angreb og delt personlige oplysninger, skal man typisk sørge for at spærre sin bankkonto, kreditkort og sit MitID. Ekstra foranstaltninger kan være at oprette nye adgangskoder til særlig mail og sociale medier, forklarer styrelseschef i digitaliseringsstyrelsen, Katrine Hjelholt Nathanielsen.

Hun understreger, at falske beskeder, de såkaldte phishingforsøg, ofte indeholder krav eller forespørgsler, som myndigheder aldrig beder om via sms-er eller mail:

- En vigtig rettesnor er, at myndigheder og virksomheder ikke vil bede om personlige oplysninger, som for eksempel kreditkortoplysninger, sikkerhedskoder og adgangskoder per mail eller sms.

- Bliver man i tvivl, så ring til myndigheden eller virksomhedens hovednummer og få bekræftet om afsenderen er ægte, siger hun.

Vær kritisk om henvendelser

Det er ikke kun borgere, der oplever forsøg på digital svindel. Også centraladministrationen oplever phisingforsøg jævnligt og decideret forsøg på cyberangreb omkring to gange årligt.

For at undgå svindel, opfordrer digitaliseringsstyrelsen borgere til ikke at reagere på mistænkelige beskeder eller mails.

- Smartphones er blevet en naturlig del af mange borgeres hverdag, og det udnytter cyberkriminelle. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os kritiske til alle former for henvendelser, der beder om personlige oplysninger. Selvom beskeden siger, at det haster, så lad dig ikke presse, siger Katrine Hjelholt Nathanielsen.