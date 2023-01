Turistselskabs hovedsæde flyttes fra Narsarsuaq: Ærgerligt men nødvendigt

Redaktionen Lørdag, 14. januar 2023 - 15:20

I 2025 omdannes Narsarsuaq atlantlufthavn til en heliport, når den nye lufthavn i Qaqortoq tages i brug - og det har i mange år givet anledning til at drøfte, hvordan Narsarsuaqs fremtid ser ud. Lufthavnen i Narsarsuaq har i dag ruteflyforbindelse til København og Nuuk samt helikopterforbindelse til byerne i regionerne. Den fungerer derudover som base for turisme i regionen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Derfor er det nødvendigt at overveje de fremtidige turismemulighederne i Narsarsuaq. Jørgen Sølvsten Nielsen fra Topas Explorer Group Aps, der driver det lokalt forankret turistselskab i Narsarsuaq, Blue Ice Explorer, vurderer, at forandringerne kommer til at betyde, at selskabets ture skal lægges om - og at turistvirksomhedens hovedsæde flyttes fra Narsarsuaq til Qaqortoq.

- Selvom man lukker store dele af erhvervsmulighederne ned i Narsarsuaq, så har vi stadig aktiviteter i hele Sydgrønland, og her fylder Igaliku nok mest. Det betyder dog, at vi flytter hovedsæde, og at nogle af ressourcerne i Narsarsuaq naturligt flyttet til Qaqortoq, fortæller direktøren.

Blue Ice Explorer blev grundlagt i 1996 af franskmanden Jacky Simoud. I 2002 indledtes et tæt samarbejde mellem Jacky Simoud og Topas i Danmark, og Blue Ice Explorer er siden vokset fra et enmandsfirma til en virksomhed med flere ansatte i sommersæsonen. Blue Ice er siden 2017 ejet 100 procent af Topas Group.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: