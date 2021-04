Turistsæsonen er ikke tabt endnu

redaktionen Mandag, 26. april 2021 - 14:35

Turistsæsonen er endnu ikke tabt, men det haster med en plan for genåbningen af Grønland.

Det mener Jørgen Sølvsteen Nielsen, der er bestyrelsesformand for Topas Rejser, der de seneste år har investeret massivt i udvikling af den grønlandske turisme – blandt andet gennem medejerskabet af World of Greenland, Nuuk Water Taxi, og som ejer af flere hoteller i Diskobugten og af Disko Line, skriver avisen Sermitsiaq.

Grønlands store chance

– Interessen for rejser til Grønland, når først landet lukker op igen, er stor. Det mærker vi tydeligt – og interessen er ikke blevet mindre af, at mange turister har hørt om, at Grønland er kommet godt igennem corona-krisen. Mange turister betragter faktisk Grønland som et ”safe spot”, når man sammenligner situationen i Grønland med andre store rejsemål i for eksempel Asien.

– I Topas Rejser er Grønland og Vietnam cirka lige store, men vi har ingen forventninger til at sende folk til Asien i år, sådan som situationen er lige nu. Det er Grønlands store chance, siger Jørgen Sølvsteen Nielsen til avisen Sermitsiaq.

