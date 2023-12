Turisme-fordele skal ud til alle hjørner af samfundet

Thomas Munk Veirum Onsdag, 27. december 2023 - 14:01

Under overskriften "Grow Greenland - Turisme til gavn for hele landet" stræber Visit Greenland efter, at fordelene ved turisme når ud til alle hjørner af samfundet.

Det drejer sig blandt andet om forbedringer i transportnetværk, overnatningsmuligheder og rekreative faciliteter som gavner både turister og lokale.

Det skriver det nationale turistråd i en pressemeddelelse i forbindelse med, at Visit Greenland har en ny handlingsplan for turismeudvikling klar.

- Ved at tiltrække turister til de mindre byer og bygder kan man styrke lokale økonomier og skabe arbejdspladser, udtaler bestyrelsesformand i Visit Greenland, Annette Lings.

Unik mulighed

I de kommende år indvies nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq,x og i den forbindelse vil Visit Greenland fokusere på en styrkelse af de lokale modtageapparater og bidrage til en strategisk markedsføring, som kan skubbe turismen ud i hele landet.

Ifølge Annette Lings er der lige nu en unik mulighed for at forme en ansvarlig fremtid for Grønlands turisme.

- Økonomisk vækst er vigtig, men turismens potentialer strækker sig langt ud over det. Vi ser også turismen som en løftestang for bevarelse af kulturarv, skabelse af lokale arbejdspladser og udvikling af infrastrukturen.

- Derfor tager handlingsplanen afsæt i konkrete tiltag, der bidrager til at turismen kan være en katalysator for positiv samfundsudvikling i hele landet, siger hun.