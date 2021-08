Turistoperatør: – Vi må sælge ud af vore aktiver

Redaktionen Lørdag, 07. august 2021 - 15:00

North Safari Outfitters, som ejes af Thomas Olsen, har drevet trofæjagt siden 2012, men nu er det kun spørgsmål om tid, før virksomheden kan blive tvunget til at dreje nøglen om som konsekvens af Naalakkersuisuts beslutning om at afskaffe juli-trofæjagten:

– Juli-jagten er meget populær hos vores trofæjagtsturister. Netop denne måned plejer at være den store indtægtsmåned for os, der driver trofæjagtsturisme. Men Naalakkersuisut har valgt at stryge denne mulighed med dags-varsel, mens vores turister var på vej og nogle endda var landet med forventning om, at jagten ville blive afviklet planmæssigt. Men i stedet for må vi sende dem hjem og aflyse alle vores planlagte ture i juli. Det betyder også, at vi er tvunget til at finde penge for at kompensere turisterne for allerede betalte jagtture for i år og næste år i juli, fortæller Thomas Olsen.

Er tvunget til at sælge ud af aktiverne

Det forhold at North Safari Outfitters nu er tvunget til at refundere de kunder, der for længst har betalt for deres jagttur, har tvunget det lille firma til at finde midlerne, for betalingen er brugt til at forberede jagtturene:

– Vi har kunnet stole på, at der var kontinuitet i denne form for turisme, så vi har kunnet arrangere 1-2 års planlægning, og turisterne har forudbetalt deres ture, og disse ture, som er forudbetalt, er vi jo nødt til at refundere, siger Thomas Olsen blandt andet til Sermitsiaq.

Læs hele artiklen i ugens Sermitsiaq herunder: