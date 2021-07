Turistoperatør: Alarm kan skræmme pukkelhvaler

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 02. juli 2021 - 12:34

Inatsisartut-medlem for Siumut Aslak Jensen, har i skarpe vendinger kritiseret fredningen af pukkelhvaler i Nuuks Fjord, med argumentet at det er en undertrykkelse af fiskere og fangere. Derudover mener han, at fredningen vil betyde store udgifter for fiskerne, fordi pukkelhvalerne ofte bliver fanget i bundgarn og ødelægger garnene, som koster op til 80.000 kr.

Men det har en turistoperatør fundet en løsning på, mener han. Anders Lykke Laursen har fundet en alarm for hvaler, som bliver brugt internationalt.

- Jeg gjorde lidt min egen research og fandt ud af der findes whale pingers, der skræmmer hvalerne væk ved hjælp af lyde. Andre steder er det et krav for fiskerne at skulle bruge alarm på deres fiskenet, siger ejeren af selskabet Water Taxi som driver turistvirksomhed.

Water Taxi startede tilbage i 2014 med en enkelt båd. Virksomheden har udviklet sig stærkt kraftig de senere år og har nu seks både og endnu en på vej, der blandt andet tager turister med på hvalsafari.

Anders Lykke Laursen mener, at der er en løsning for alle i forhold til fredning af pukkelhvalerne.

- Det tænker jeg er en god ide til fiskere og fangere og få dem sat på deres garn. Det kan kun være i alle interesse og undgå bifangst.

Fredning af pukkelhvaler i Nuuk Fjord trådte i kraft den 16. juni. En pukkelhval blev fanget i garn lige efter loven trådte i kraft.

Selve alarmen

Alarmen bliver ikke brugt her i landet. Men den bruges internationalt, fordi man ikke kun har problemer med bifangst i vores farvande. Alarmen kan være tændt i 12 timer i 24 dage eller i 48 dage, det kommer an på, hvad for en alarm man køber.

- De her alarmer er enormt effektive, og der er jo lavet en masse studier omkring det. Det er ikke kun et problem i Grønland, at pukkelhvalerne svømmer i garnene. Det har jo været et problem i Norge, Svalbard, Mellemamerika og så videre. Der er ikke nogen, som ønsker bifangster.

Grønlands kultur er ikke kun pukkelhvaler

Under debatten om fredning af pukkelhvaler har Siumut-politikeren Aslak Jensen og andre argumenteret, at fredningen af hvalerne i Nuup Kangerlua er i strid med den grønlandske kultur. De seneste fem år er der blevet fanget to pukkelhvaler i Nuup Kangerlua og turistoperatøren mener, at den grønlandske kultur er meget mere end fangst af pukkelhvaler.

- Jeg kan godt forstå, at fangerne gerne vil beskytte sig selv. Men jeg mener bare, at Grønlands kultur er meget mere end at fange pukkelhvaler. Og hvis det handler om hvaler, så er der også mange arter, som smager bedre og som de fleste hellere vil spise end pukkelhvalerne, siger Anders Lykke Laursen.