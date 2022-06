Turistkontoret i Tasiilaq lukker

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 06. juni 2022 - 10:00

Fonden Destination East Greenland, som blev stiftet af Kommuneqarfik Sermersooq i 2009, lukkede torsdag sidste uge.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har tidligere i år besluttet, at servicekontrakten ikke skal forlænges, og det er også besluttet, at Sermersooq Business i samarbejde med Erhvervsråd Øst skal varetage turistområdet fremadrettet.

Der har i hele 2021 været stor usikkerhed om Destination East Greenlands fortsatte drift, hvorfor forvaltningen ikke har kunnet anbefale at fortsætte servicekontrakten med Destination East Greenland i 2022, da kommunens midler ikke må bruges til at dække underskudsgivende virksomhed i henhold til Landstingslov om kommuners mulighed for at bidrage til erhvervsudviklingen gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed.

Den 20. december 2021 oplyste Destination East Greenland til Kommuneqarfik Sermersooq, at bestyrelsen har anmodet civilstyrelsen om opløsning af fonden.

Ville fortsætte med turismeudviklingen

Gert Ignatiussen der er bestyrelsesformand for Destination East Greenland fortæller til Sermitsiaq.AG, at de havde håbet på, at de kunne fortsætte med turismeudvikling, og lukke for butiksdriften. Han er klar over, at kommunen ikke må konkurrere mod de private, og forstår lukningen af butikken.

- Men kommunen besluttede, at Destination East Greenland skal lukkes helt. Vi har fået at vide, at der er blevet ansat en konsulent, som skal holde styr på turismen i Tasiilaq, men vi har ikke fået vide, hvad de konkrete planer er, og det er bekymrende. Vi afventer stadig svar fra kommunen, om hvad de konkrete planer er for turistområdet, siger Gert Ignatiussen.

Erhvervschef i Kommuneqarfik Sermersooq Emil Skjervedal oplyser til Sermitsiaq.AG, at han fik brevet fra Destination East Greenland sidste uge, og at det snarest vil blive besvaret.

- Svaret er nu blevet formuleret, og hvis det ikke er sendt afsted, så bliver det sendt i dag. Vi vil meget gerne sparre med ham, og få gode råd. Døren er altid åben, og vi har en lokal medarbejder i Tasiilaq. Vi har en tæt dialog med turistaktørerne, og vi vil gerne etablere et turistnetværk, som der er i Nuuk, hvor aktørerne skal samles og samarbejde på kryds og tværs, siger Emil Skjervedal.

Håndtering af turister

Gert Ignatiussen siger, at de er klar til at rådgive kommunen om deres erfaring inden for turismen. Han påpeger, at håndteringen af turisterne har været mangelfuld, da turistsæsonen allerede er startet.

- For eksempel var der ikke ordentlig planlægning, da de første turister kom til byen, hvor flere turistoperatører ikke blev informeret om, at der skulle komme en krydstogtskib. Vi skulle have fået besked før, så vi kunne planlægge. Vi har ikke engang fået at vide, hvor mange skibe der skal anløbe til sommer, siger han.

Det billede genkender erhvervschefen i Kommuneqarfik Sermersooq ikke.

- Det passer ikke overens med det jeg har oplevet. Jeg var selv med til at tage imod turisterne. Vi har haft fat på en del af operatørerne. Selvfølgelig kan der gået noget galt i håndteringen, men det er også en læringsproces for kommunen. Men jeg synes, at det engagement og den velvilje, som vi har mødt, og den oplevelse man endte med og kunne formidle til turisterne, gav tilfredse kunder, som helt sikkert kommer tilbage til næste år, fortæller Emil Skjervedal.

Forbering i flere områder

Ifølge Emil Skjervedal er kommunens forventning, at prioritere særlige udviklingsområder.

- Erhvervsstrategien er blevet vedtaget, hvor vi har identificeret områder, som kan skabe vækst. Vi skal have skabt vækst i hele kommunen. I forhold til Tasiilaq er der rig mulighed for udvikling, og turismen vil blive en væsentlig søjle i økonomien. Der er allerede fantastiske produkter, der er autencitet, som ikke findes andre steder i Grønland. Man kan køre hundeslæde, naturen er fantastisk, og man har i forvejen heliskiing, fremhæver erhvervschefen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Markedsføringen skal forbedres, så flere turister tager til Østgrønland.

- Det er nemt at flyve til Østgrønland, hvor der er også rute fra Island. Kommunen tager ansvar for udviklingen, og det handler i sidste ende om, at de private aktører vinder. Det er dem, der skal have gavn af turismen, og ikke længere en fond, som kommunen har stiftet.

- Kommunen har bred opbakning om ændringer fra erhvervslivet i Tasiilaq, og jeg tror at ændringen vil have positiv effekt for turistområdet, lyder det fra Emil Skjervedal.