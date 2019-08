Turistforening beskyldes for racisme

redaktionen Søndag, 11. august 2019 - 14:32

Den nye turistforening Greenland Connectors, der i foråret blev stiftet i Ilulissat, ønsker, at man fremover udelukkende benytter lokale eller herboende grønlandske guider.

Stifterne af foreningen finder det foruroligende, at både lokale og udenlandske turoperatører i stigende grad benytter mange udenlandske guider i og omkring Ilulissat. Og de mener, at de mange turister, der hvert år besøger Ilulissat, bør betjenes af grønlandske guider, frem for danske, hvis viden om de grønlandske forhold, er alt for begrænset, skriver Sermitsiaq.

Stiftelsen af foreningen får erhvervsmanden Arne Niemann, der ejer Ice Cap Tours, til at rase mod Greenland Connectors, som han mener er etableret på bagrund af racistiske holdninger.

- Jeg må desværre afstå fra den slags. Det lugter altså lidt af racisme i mine ører, og sådan noget kan jeg slet ikke arbejde med. Jeg bliver rigtig ked af det, når jeg hører sådan noget. For det første, kan jeg ikke få udelukkende lokale medarbejdere til min virksomhed, for det er utrolig svært. Det gælder også for hotellerne og fiskefabrikkerne. Derfor er man nødt til at hente arbejdskraft udefra, siger han til Sermitsiaq.

