Turister svigter Island

Civil Protection Of Iceland/Reuters/Ritzau Scanpix

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 27. november 2023 - 06:58

Flyselskaber kan fortsat benytte Keflaviks internationale lufthavn på trods af vulkan-aktiviteterne på Reykjanes-halvøen, men antallet af bookinger for indgående turister er ”aftaget betydeligt på kort sigt”, meddeler det største islandske flyselskab Icelandair.

- I betragtning af at reservationer i vintermånederne foretages tæt på rejsedatoen vil den nuværende situation påvirke virksomhedernes indtægter for resten af året, da turister for november og december er en vigtig indtægtskilde, meddeler Icelandair i en pressemeddelelse ifølge det islandske medie Iceland Review.

Lange udsigter

I fredags holdte den islandske regering en pressekonference, hvor det blev fastslået, at de evakuerede borgere i den sydvestlige by Grindavik må forvente, at der vil gå måneder, før de eventuelt kan vende tilbage til deres boliger.

Det blev også fastslået, at de evakuerede borgere vil modtage økonomisk støtte til at hjælpe dem med at dække huslejebetalinger på midlertidige boliger.

Opkøb af lejligheder

Udlejningsselskabet Bríet vil købe op til 150 lejligheder, som de evakuerede kan flytte ind i samtidig med at udlejningsselskabet Bjarg vil købe op til 60, der specielt er beregnet til husstande med en lavere indkomst.

Islands premierminister Katrín Jakobsdóttir oplyste på pressekonferencen, at boligstøtten vil blive drøftet i parlamentet i indeværende uge, hvor det ventes at blive vedtaget.