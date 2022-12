Turister holder nytår i Ilulissat

Redaktionen Lørdag, 03. december 2022 - 12:57

Det går godt for turismen i Ilulissat. Det meste af året har det været næsten umuligt at opdrive hotelværelser i isfjordbyen.

Det har Hotel Arctic taget konsekvensen af og har for andet år i træk overnattende turister på hotellet nytårsaften.

– Det bliver en kort jul i år. Vi holder lukket i helligdagene, men åbner allerede for turisterne igen den 27. december, fortæller direktør Morten Nielsen, Hotel Arctic, til avisen Sermitsiaq.

Blod på tanden

– Sidste år var første gang, vi prøvede at holde åbent i dagene omkring nytår – og da havde vi 70 gæster til nytårsfesten. Så det har givet os blod på tanden, så vi gør det igen i år.

– Det bliver helt sikkert et brag af en nytårsfest. For vi får i alt 100 gæster nytårsaften. Det er to hold, hvor det ene hold ankommer den 27. december og det andet hold ankommer den 30. december. Begge grupper rejser igen den 2. januar.

– Der er tale om temmelig dyre nytårsture. Deltagerne i grupperne betaler over 20.000 kroner for at opleve nytår i Ilulissat, så det siger os, at det er et stort marked med fremtid i, siger Morten Nielsen.

