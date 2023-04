Turister fanget i isen flere timer

Merete Lindstrøm Tirsdag, 04. april 2023 - 15:52

En tætpakket is og en passagerbåd fra Disko Line var ikke den bedste kombination på isfjordssejladsen mandag. Men direktøren fra Disko Line forsikrer om, at gæsterne var glade efter turen.

- De fik i hvert fald is for alle pengene, lyder det optimistiske svar.

Direktør i Disko Line, Mike Rinno Kruse, fortæller til Sermitsiaq.AG, at det ikke er noget han har oplevet før, i de fire måneder han har siddet på posten. Dagen før har Disko Lines både være på fjorden uden de store problemer. Derfor var der heller ingen ”ko på isen” da Aviaq skulle afsted på tur mandag, fortæller direktøren.

Alligevel endte passagerbåden mandag med at sidde fast i isen fra omkring 16. til sent på aftenen og gæsterne måtte have mad og drikke ombord.

Hjælpebåden sad også fast

I første omgang besluttede Disko Line at sende søsterbåden Aleqa ud for at forsøge at afhjælpe situationen. Men den satte sig også fast i isen undervejs.

Dermed måtte selskabet have det tunge skyts frem.

- Så sendte vi vores helt store kanon Najaaraq derud og lave en sejlrende til de to mindre både, så alle tre kunne sejle hjem igen. Najaaraq er ved at blive klargjort til sæsonen, så den var ikke klar i første omgang, men den gjorde vi så klar, mens vi sendte Aleqa afsted, forklarer direktøren.

Kaptajnen har vurderet at det var fint

Han mener ikke, der var noget problem i at sejle ud på trods af den tætpakkede is.

- Det er altid kaptajnen, der vurderer, om man kan sejle eller ej, og de har mange års erfaring. Selvom isen er pakket i øjeblikket, så var vi hele vejen i Qasigiannguit søndag uden problemer. Det var selvfølgelig en lang tur, fordi der var meget is, men vi sad ikke fast undervejs.

Mike Rinno Kruse håber, at situationen er blevet så meget bedre, at påskens mange turister ikke får unødvendigt ophold i isen de kommende dage.

- Isen er trukket ud igen, så jeg regner ikke med problemer resten af påsken.