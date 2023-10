Visit Greenland: Turistbranchen skal certificeres

Merete Lindstrøm Onsdag, 18. oktober 2023 - 17:44

Det nye initiativ, kaldet "Our Pledge Towards Better Tourism," repræsenterer en forenet indsats fra mere end 70 virksomheder og organisationer inden for turismen.

Løftet er et skridt på vej mod en egentlig certificering, fortæller direktør i Visit Greenland, Anne Nivíka Grødem, til Sermitsiaq.AG.

- Certificering er super vigtigt og noget, vi prioriterer højt. Det skal være med til at sikre en høj standard og sikkerheden indenfor grønlandsk turisme og det skal gavne vores omdømme internationalt.

Skal imødekomme flere turister

Hun mener, det vil gøre det nemmere for turister at vælge operatør, hvis de på forhånd kan se at der er styr på sikkerheden og at virksomheden er lokalt forankret.

De fem tematikker: Vi forpligter os til at arbejde sammen for at byde turismen velkommen på en måde, der respekterer og bevarer vores unikke natur og mangfoldigheden i vores kultur. Vi forpligter os til at følge vejrets regel. Vi forpligter os til at støtte det lokale. Vi forpligter os til at skabe bedre muligheder. Vi forplighter os til at arbejde sammen.

Bag løftet står virksomheder og organisationer, der tidligere har deltaget i konferencen "Towards Better Tourism" i Nuuk i april 2023. Resultatet af konferencen er et løfte, der forpligter de deltagende turismevirksomheder til at efterleve fem overordnede tematikker.

Investering i fremtidens gode turisme. Det går vi ind og tager ansvar for på denne her måde. Skal tilpasses til Grønland og styrke den bæredygtige udvikling af turismen i landet."

Processen er en del af indsatsen for at imødekomme den øgede turismestrøm som forventes at følge af de nye lufthavne og tager udgangspunkt i den national turismestrategi, der fokuserer på bæredygtighed, både for samfundet og miljøet.

Skal finde løsning der passer

Anne Nivíka Grødem fremhæver, at løftet er resultatet af en bredt forankret indsats inden for turismesektoren. Deltagere på konferencen "Towards Better Tourism" i foråret udtrykte deres ønsker og håb for fremtidens turisme i Grønland, og det er de ting, der er blevet formuleret i løftet.

Den fremtidige certificering skal give de deltagende virksomheder mulighed for at bruge løftets logo i deres markedsføringskommunikation og opnå synlighed på Visit Greenland's platforme. Samtidig vil det imødekomme efterspørgslen fra det internationale marked efter certificering og bæredygtighed inden for turismen.

- Nu arbejder vi videre med at undersøge de muligheder der er så vi kan finde den bedste løsning for Grønlands turistindustri, som er tilpasset Grønland.