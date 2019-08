Turistboom: Flere krydstogtsturister kommer til Destination Arctic Circle

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 25. august 2019 - 09:31

Destination Arctic Circle bliver i år anløbet af 94 krydstogtskibe. Det giver i alt 28.498 gæster fra hele verden. Sammenlignet med sidste år, kommer der 4.500 flere turister med krydstogtskib i år.

Destinationen dækker over Sisimiut og Maniitsoq, samt dets seks bygder.

Destination Arctic Circle deltog i Seatrade Cruise Global i Miami I år for at promovere destinationen.

- Det målrettede arbejde med at tiltrække flere rederier til regionen bærer frugt, lyder det i en pressemeddelelse fra Jesper Schrøder, destination manager i Destination Arctic Circle.

Sarfannguit får besøg

Et stort område i Qeqqata Kommunia, Aasivissuit og Nipisat er blevet skrevet ind i verdensarvslisten. Bygden, Sarfannguit, der ligger i området får også besøg af turister tirsdag den 27. august, når krydstogtskibet Ocean Atlantic anløber bygden.

- Destination Arctic Circle har været med til at lave en settlement package i samarbejde med de lokale, for at sikre at både de lokale og turisterne får den bedste mulige oplevelse af hinanden, lyder det i en pressemeddelelse.

Større skibe anløber

Maniitsoq får besøg af samme antal skibe som sidste, men skibene er større, så Maniitsoq får besøg af 1.000 turister flere end de forrige sæsoner.

Destination Arctic Circle har arbejdet med en krydstogtskomité, hvilket har tiltrukket flere turister.

- Vi er rigtig glade for at se at der ikke bare er vækst i et sted, men at vi oplever vækst hos alle, der modtager anløb. Dertil er vi i samarbejde med turoperatører i gang med at udvikle nye oplevelser målrettet krydstogtsturister. Det er vigtigt for os at vi begynder at få anløb til mindre steder, for at gøre det mere bæredygtigt og ikke belaste enkelte destinationer for alle vores bosteder har noget unikt at vise, siger Destination Manager, Jesper Schrøder.

Mere udvikling

Destination Arctic Circle har planer om at lave community specific guidelines for Kangerlussuaq og Maniitsoq i år, og forarbejdet til en site specific guideline for UNESCO’s verdensarv Nipisat er allerede igangsat.

For at udvikle krydstogtsturismen vil Destination Arctic Circle arbejde med følgende tiltag: