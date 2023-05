Turismen i Grønland skal være bæredygtig: »Verdens mest unikke destination«

Jette Andersen Lørdag, 06. maj 2023 - 08:07

- Vi har ikke inviteret til kaffeklub og vi har ikke i sinde at spilde jeres tid. Vi har alle et ansvar for at bringe vores perspektiver og erfaringer i spil. Vi skal ville noget med hinanden, og vi skal have lyst til at flytte os sammen i en bedre retning.

Sådan lød det fra direktøren for det nationale turistråd, Visit Greenland, Anne Nivíkka Grødem, da hun holdt velkomsttalen på den tre dage konference, Towards Better Tourism, der fandt sted i Nuuk.

- I disse dage tager vi som branche ansvar for at tage hul på en stor samtale med en bevidsthed om, at vi på vores vej mod towards better tourism skal have inkluderet alle, både de ældre, som har de erfaringer, vi har brug for, og de unge som jo er dem, der skal leve med vores beslutninger. I turismebranchen er vi afhængige af at have såkaldt “social license to operate” – at have befolkningens opbakning til at kunne operere. For uden det, er det ikke muligt at udvikle en bæredygtig turisme, sagde hun videre til en fyldt konferencesal på Hotel Hans Egede.

Intense

Visit Greenlands konference over de tre dage var fyldt med oplæg, workshops og paneldebatter om bæredygtig turisme, sammen med 115 turistoperatører og interessenter fra hele Grønland.

Konferencen ”Towards Better Tourism”, der kan oversættes til ”Mod Bedre Turisme”, og er en opfølgning på konferencen, ”Towards More Tourism” – ”Mod Mere Turisme” i 2018, der mundede ud i 11 anbefalinger, der har dannet grundlag for Visit Greenlands strategi 2021-2024.

De tre dage havde hver et tema, først skulle den fremmødte turistbranche kortlægge ”Hvem er vi og hvor er vi på vej hen?”, mens de på andendagen skulle se på ” Hvordan opnår vi en bæredygtig udvikling af turismen i Grønland?”. Den sidste dag var delt op i to temaer. Først skulle der diskuteres ”Arbejdskraft, uddannelse og kompetenceudvikling”, hen mod slutningen af konferencen blev turistbranchens fælles strategiske målsætninger og anbefalinger drøftet, for at sætte et punktum på de tre intense dage sammen.

Spændende

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen holdt et oplæg på konferencen, hvor han fortalte om de kommende planer for infrastrukturen i Grønland, der kan få betydning for fremtidens bæredygtige turisme. Han kom ind på de kommende lufthavne og planerne om nye landingsanlæg i Østgrønland og vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

- Fra Naalakkersuisut har vi – på vegne af samfundet – en klar forventning til, at man ikke kun skal arbejde for enkelte byer, og ikke mindst skal selskaberne medvirke til at sikre dette og det vil være et krav fra Naalakkersuisut. For arbejdet og initiativer til udvikling skal foregå i hele landet. Og her har vi en klar forventning til, at kommuner, erhvervslivet og turistaktører selv skal stå for initiativer for udviklingen, lød det i Erik Jensens tale.

- Naalakkersuisut er overbevist om, at de næste år vil blive endnu vigtigere for landet og at vores land vil blive attraktiv som destination. Derfor er vi på vej ind i en spændende fremtid. Der er stor interesse for vores land, ikke mindst som følge af klimaforandringer er der stor interesse for arktis.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi i Grønland har de kapaciteter, der skal til. De skal bare i spil på den rigtige måde, sagde Erik Jensen.

Lys fremtid

Til konferencen havde Visit Greenland også sørget for at finde oplægsholdere, der kunne inspirere ud fra egen erfaring. Heriblandt Guðrið Højgaard, der er direktør for Færøernes nationale turistråd, Visit Faroe Islands.

- I har verdens mest fantastiske og unikke turistdestination, lagde hun ud med at sige.

Færøerne og Grønland har mange ligheder, når det kommer til at være en turistdestination, men der er én kæmpe forskel. Lufthavnsudbygningen for Grønland kommer i en tid, hvor hele verden kender til Grønland, mens Færøerne i 2011, var en forholdsvis ukendt destination, dengang landets lufthavn blev udbygget.

Det mener Guðrið Højgaard er en kæmpe fordel for Grønland. Atlantic Airways havde monopol på Færøerne, og fra lufthavnen blev udbygget i 2011, gik der hele seks år, før monopolet blev brudt. Hun mener at udviklingen vil gå hurtigere her.

Direktør i Kalaallit Airports, Jens Lauridsen var også en af oplægsholderne. Han forklarede, at Kangerlussuaq i virkeligheden kan klare mange passagerer på en gang, men at det store problem er at fordele dem videre rundt i landet. Det vil de nye lufthavne være med til at lette på og dermed gøre det lettere for turister, der skal rundt i nærheden af de to store byer

- Det, der er interessant for os, er også at finde ud af, hvordan vi kan være med til at øge indtægterne indenfor turismeindustrien, sagde han og fremlagde nogle tal.

- Hvis et fly har 130 sæder, og passagerne overnatter tre nætter og lægger 3000 kroner pr. døgn, så vil en flyver generere lige knap 1,2 millioner kroner i omsætning.