Turisme: Kvalitetstjek af kontrollen er nødvendig

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 24. marts 2019 - 08:03

Der skal være bedre kontrol over hvem det er, der guider de turister der kommer til landet.

Det fremgår at et paragraf 37-svar fra Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) til Randi Vestergaard Evaldsen (D).

I visse tilfælde udgør det nemlig en særlig udfordring at føre kontrol med virksomheder, der har hjemsted i et andet land, der opererer som turistaktører i Grønland, lyder det.

Naalakkersuisut agter at løse problemet. Der skal være bedre regulering af turistaktørers aktiviteter i Grønland.

- Jeg kan til orientering oplyse, at jeg har rettet henvendelse til relevante medlemmer af Naalakkersuisut med anmodning om, at der nedsættes en tværdepartemental arbejdsgruppe, som skal have til opgave at undersøge mulighederne for fremsættelse af et lovforslag, der kan forbedre reguleringen af turistaktørers aktiviteter i Grønland, skriver Vittus Qujaukitsoq (NQ) i et paragraf 37 svar.

Reguleringen

Reguleringen kan pege på begge veje. Enten vil Naalakkersuisut begrænse antallet af udenlandske operatørers aktiviteter i Grønland, eller også vil Naalakkersuisut gøre det nemmere for udenlandske turismeaktører at operere i landet.

Men reguleringen handler om noget helt andet, oplyser departementschef Nikolai Sten Christensen til Sermitsiaq.AG.

-Det er absolut ikke for at begrænse udenlandske turismeaktører i Grønland. Arbejdsgruppen skal kvalitetstjekke, om kontrollen i af turistaktørerne er god nok, siger departementschef Nikolai Sten Christiansen til Sermitsiaq.AG.

Bedre registrering

Guider, der arbejder for turistoperatører i Danmark, Norge, Island og Færøerne, betaler ikke skat til Grønland hvis de arbejder i landet i korte perioder. Dette på grund af, at Grønland har lavet en dobbeltbeskatningsaftale med de pågældende lande.

Men guider, der arbejder for et turismevirksomhed fra andre lande skal betale skat i Grønland, også selvom de allerede betaler skat i deres eget land.

Finansdepartementet oplyser, at kontrollen af disse virksomheder kan skabe udfordringer, der kan ende med tab af skattekroner.

- Ligesom Randi Vestergaard Evaldsen, der stillede det her spørgsmål finde finansdepartementet det vigtigt, at disse operatører, der kommer fra andre lande, de skal beskattes, så pengene ikke går tabt, forklarer Nikolai Sten Christiansen.

Arbejdsgruppen skal fremkomme med et lovforslag, så der kan være bedre kontrol af udenlandske operatører i Grønland.

Der er endnu ikke fastsat dato for nedsættelsen af arbejdsgruppen, der skal komme med et lovforslag om regulering af turistaktørernes aktiviteter i landet.