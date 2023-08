Turisme: I dag sejler Taatsi med nogle af Kinas rigeste

Redaktionen Søndag, 06. august 2023 - 08:15

I de seneste uger har sjældent meget gletsjeris fundet vej til Nuup Kangerlua. Ikke mange både kan navigere mellem isen, men passagerskibet Kisaq, der sidste weekend var chartret af Disko Line, er stabil nok til at sejle gennem isskosserne mellem Nuuk og Kapisillit. Bag roret sidder indehaver af skibet og iværksætteren bag Greenland Explorer, Taatsi Berthelsen.

Tankerne om at gå selvstændig havde længe rumsteret, inden han i 2020 købte Kisaq.

Købet endte dog med mange søvnløse nætter og tryk på lommeregneren for Taatsi Berthelsen. For bare en måned efter banken havde godkendt lånet, kontrakten var underskrevet og de første ture var planlagt, brød Covid-19 ud herhjemme.

- Fy for helvede, tænkte jeg. Vi havde planlagte charterture, men den ene tur efter den anden blev aflyst. Det var sgu’ hårdt, siger Taatsi Berthelsen på 35 år.

Han havde med to venner købt passagerskibet, men trods en hård start valgte Taatsi Berthelsen efter et års tid at købe vennerne ud af virksomheden – også selv om der de første to år var underskud i virksomheden.

Kontrakt med kinesisk bureau

- Jeg har aldrig fortrudt. Det har bare været hårdt. Om vinteren var der ikke råd til at give mig selv løn, så jeg tog et andet arbejde ved siden af, siger Taatsi Berthelsen.

De første mange ture med Kisaq var han kaptajn, maskinmand, kok og rengøringsassistent. Han arbejdede utrolig meget uden at tjene penge. Først i 2022 kom det første overskud. I dag har han ti medarbejdere, der enten arbejder fuld- eller deltid.

Taatsi Berthelsen er uddannet skibsmekaniker og styrmand og har tidligere arbejdet som skibsfører i Royal Arctic Line. Han er vant til at være væk halvdelen af året, for sådan har det altid været. Det er en livsstil og en selvfølge.

- I dag har jeg dog ikke meget fritid. I RAL havde jeg fri halvdelen af året, nu enten sejler jeg eller sidder ved computeren, snakker i telefon eller rejser ud for at netværke. Man skal snakke med 1000 mennesker for at få måske fem store kunder.

Sidste sommer deltog Taatsi Berthelsen med sin virksomhed i den årlige turismemesse Vestnorden i London, hvor han landede en kontrakt med et kinesisk rejsebureau. En kontrakt, der forudsætter, at Kisaq sejler med kinesiske turister hver sommer og efterår fra juni til oktober – ti år frem. Her skal Taatsi Berthelsen blandt andet sejle turister rundt i Diskobugten, hvor de besøger alle bygder og bor på båden i en uge ad gangen. Om foråret sejler Kisaq med skiturister fra hele Europa.

- De kinesiske turister er som regel pensionister. Mine skiturister er yngre, ingeniører og læger. Fælles er, at de ikke mangler penge.

