Turismeerhverv: Kvalitetsstempel på vej

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 04. februar 2020 - 08:31

Julia Pars, der er direktør for Visit Greenland, oplyser til Sermitsiaq.AG, at det er vigtigt at de grønlandske turismeerhverv løbende udvikler og kvalitetssikrer deres oplevelsesprodukter, så målet med at tiltrække flere gæster til landet kan realiseres.

Det er især adventure turisterne, man satser på at trække til Grønland. De er rige og lægger cirka 65 procent af deres rejsebudget lokalt i landet. Adventure turisterne er meget attraktive, og Grønland har netop noget helt specielt at tilbyde, som ingen andre kan tilbyde.

Et af udfordringerne med adventure turisterne er imidlertid, at de er vidende om, hvad de er blevet lovet for pengene. Ja, der må ikke slækkes på kvaliteten, ellers ender det blot i erstatningssager og dårlig omtale.

Kvalitetsmærkningsordning

Departementet for Erhverv er i dialog med Visit Greenland om at tage de første skridt til en kvalitetsmærkningsordning. Ordningen er sendt i høring hos turisme-erhvervene, og der er høringsfrist den 21. februar.

- En kvalitetsmærkningsordning vil gøre det mere synligt for turisterne hvilke produkter og services, som eksempelvis er bæredygtige, lokalt producerede eller indebærer et vist serviceniveau. Det bliver muligt for turisterne at tilvælge de mere gennemskuelige produkter og services, som er en del af mærkningsordningen, fremfor tilbud som står uden for, fremgår det af bemærkningerne til den nye lov.

Motiverende

Det fremgår desuden, at ordningen kan fungere som motivation for turistoperatører og erhvervsdrivende til at opfylde udvalgte kriterier for at opnå en given kvalitetsmærkning.

- En kvalitetsmærkningsordning vil kunne vejlede virksomheder i, hvordan kvalitetsniveauet højnes via de krav, der sættes. Disse vil være specifikke nedskrevne krav, som en virksomhed skal opfylde, for at få et givent kvalitetsmærke, dermed er det mere tilgængelig og håndgribeligt for operatører, at se hvilke tiltag de kan igangsætte for at forbedre deres virksomhed og serviceprodukter, står der i bemærkningerne.

