Turisme: Bæredygtig hovedstad lover godt for hele Grønland

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 09. september 2021 - 13:16

Hos Visit Greenland klapper man i hænderne over, at Nuuk er blevet certificeret som bæredygtig turistdestination af EarthCheck, som den første hovedstad i verden.

Og certificeringen vækker også glæde i turismebranchen:

- Titlen som bæredygtig hovedstad kan være med til at understøtte den fantastiske udvikling, der har været i Grønland i forhold til turismen og vores arbejde med at promovere vores destination. Jeg ser det egentlig som et skridt for hele Grønland, at vi nu er banebrydende inden for bæredygtighed, siger direktør for Nuuk Water Taxi, Anders Lykke Laursen i Visit Greenlands pressemeddelelse.

Han har været frivillig i arbejdsgruppen ”Green Team”, som har været med til at sikre certificeringen.

Godt afsæt til turismen

Visit Greenland har også haft repræsentanter i ”Green Team”. Og de håber, at certificeringen kan inspirere andre byer i Grønland:

- Der er stor fokus på bæredygtig turisme på verdensplan, det er noget agenter og turister aktivt vælger efter. Derfor er det vigtigt for destinations brand, at vi er med helt forrest på det tog. I Visit Greenland vil vi gøre bæredygtighed mere tilgængeligt for vores regioner og aktører. Vi har sat bæredygtighed allerøverst på agendaen i vores strategi, siger Visit Greenlands direktør Hjörtur Smárason.

Stor interesse

Markedet og interessen for bæredygtig turisme er stigende i disse år, og derfor kan Nuuks EarthCheck certificering være et vigtig skridt på vejen mod at sikre flere turister til landet, skriver Visit Greenland i en pressemeddelelse.

- På vores ture falder snakken tit på netop bæredygtighed, og det er tydeligt, at gæsterne sætter pris på, at de er med til at støtte udviklingen og de lokale. Så bæredygtighed er helt klart noget, der har interesse hos vores gæster, fortæller Thorlak Skifte Nielsen, der er medstifter og guide hos Two Ravens.

- Jeg mærker en stigende interesse for bæredygtighed blandt vores kunder. Der er sågar udenlandske agenter, der ikke vil sejle med os medmindre vi dokumenterer, at vi f.eks ikke bruger plastikbestik og tallerkener ombord. Så alt det plastik er afskaffet, og i stedet bruger vi bionedbrydelige krus og te-skeer lavet af genbrugstræ, siger Anders Lykke Lauersen og understøtter dermed Thorlak Skifte Nielsens udtalelse.

Sermersooq Business oplyser, at processen om at nå certificeringen har været lærerigt. Og tovholder Susanne Bisgaard håber, at andre byer vil følge trop med at få certificeringen som bæredygtig turistdestination.