Turismeaktør om hjælpepakker: En ringe trøst

I de forløbne måneder har virksomheder kunne søge om støtte fra to hjælpepakker målrettet erhvervslivet. Igennem disse pakker er der udbetalt omkring 34 millioner kroner i støtte til virksomheder, som er blevet negativt påvirket af covid-19 situationen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hjælpepakkerne fortsætter og suppleres nu med en ny ”aktivitetspakke til turisterhvervet”. Pakken har blandt andet til formål at gøre det billigere for herboende at holde ferie i eget land ved at refundere en del af prisen for en overnatning eller en udflugtstur. Således kan hoteller og turistoperatører, der giver ”covid-19 rabat” på et overnatningssted eller en udflugt få rabatten refunderet hos selvstyret.

For overnatninger refunderes op til 500 kroner per nat, mens rabatten for turistture refunderes med op til 300 kroner. Turister kan således efterspørge rabatten hos hoteller eller operatører, men det er udbyderen, der vælger om de vil tilbyde rabatten.

– Det er med tilfredshed, at Naalakkersuisut nu kan præsentere endnu en hjælpepakke - denne gang til turisterhvervet. Med et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter søsætter vi en målrettet hjælp til turisterhvervet i rette tid, og inden sommerhøjsæsonen for alvor er i gang. Samtidig forlænger vi de eksisterende hjælpepakker frem til og med 30. september. Begge dele imødekommer erhvervslivets fortsatte behov for støtte igennem covid-19 situationen, lyder det fra naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer, Jens-Frederik Nielsen.

Rabatordning får ingen effekt

Hun mener heller ikke, at en rabat på 300 kroner for en udflugt eller 500 kroner for en overnatning vil gøre den store forskel for turisterne eller for den sags skyld for operatørerne.

– For at få kompensation skal vi have gæster hertil. Og indtil nu modtager vi kun annulleringer. Hvis jeg er optimistisk, så taler vi måske om 10 bookinger i hele sæsonen. Det kan vi ikke leve af. Rabatten er en ringe trøst, og jeg bliver faktisk lidt irriteret over, at vi skal overtale turister til at komme hertil samtidig med, at vi udsætter os selv og turisterne for potentiel smitterisiko. Det er klart, at vi også påtager os ekstra omkostninger, når vi skal leve op til højere sundhedskrav om afstand med videre. Og hvordan forholder vi os til karantæne? Normalt er gæster i Qaqortoq i tre dage, men sundhedsmyndighederne kræver fem dages karantæne. Uanset hvordan vi vender og drejer det her, så er det en meget svær situation, vi står i, siger Pitsi Høegh fra Greenland Sagalands i Qaqortoq, der blandt andet udbyder fisketure og vandreture.

