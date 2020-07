Turisme blev til inspirationscamp

Merete Lindstrøm Fredag, 17. juli 2020 - 09:26

Det skulle have været en turistvirksomhed, der åbnede dørenere for sin første sæson i 2020, men nu kan de to iværksættere Line Kristiansen og Tobias Ignatiussen se frem til en ungecamp i august i stedet.

Corona og nedlukning af landet stak en kæp i hjulet på de oprindelige planer, men det har parret taget og brugt som katalysator til at gøre noget godt for lokalsamfundet i stedet.

-Vi vil gerne være med til at styrke ungdommen og give dem nogle succesoplevelser, som kan være inspiration til at gøre noget godt for dem selv og deres fremtid, siger Line Kristiansen.

Hun er uddannet sygeplejerske og har en stor passion for turisme. Hendes partner Tobias Ignatiussen, er fanger og fisker, så de unge får masser af god livserfaring og kompetencer med i købet, når de skal på en uges ungecamp i naturen.

- Det her skal være et sted, hvor man kan prøve sig selv af. Måske har de ikke fisket så meget før eller aldrig skudt og flænset en sæl. Måske opdager de, at der er noget, de er gode til, som de ikke vidste, siger Line Kristiansen.

Selvstyret finansiere

I først omgang har Selvstyret bevilget penge til Majoriaq, som så sender unge afsted.

- Det er virkelig dejligt, at selvstyret kan se værdien i projektet. Vi har lavet campen til de kommunale instanser, som de kan benytte sig af tilbuddet til de unge. Forhåbentligt vil det vokse sig større, så andre kommuner i landet kan benytte sig af tilbuddet også, siger iværksætteren.

Næste år kan man nok forvente, at der kommer turister til Østgrønland igen. Det skal dog ikke sætte en stopper for projektet med de unge mennesker, understreger Line Kristiansen.

- Vi har jo god tid både i forsommer og efteråret, når turisterne ikke er her. Der kan vi også lave camp de kommende år, og det vil vi meget gerne, siger hun.

Det første hold af unge tager af sted på fangstcamp d. 7-13 august. Det bliver seks unge fordelt på tre piger og tre drenge.