»Man skal turde – og trodse sin frygt«

Iju, iju, ili, ili, ai, assut! Kommandoerne til hundene. Den særlige lyd af sne, der knager under mederne. Den krystalklare luft, følelsen af uendelighed, stilhed, øde horisonter. Hvad gemmer der sig bag det næste fjeld?

Det skriver avisen AG.

Knud Rasmussens naturskønt beliggende sommerhus i Hundested emmer af de store eventyr og af Grønland! Det ikoniske arbejdshus i første række til havet – og i dag museum – er stedet, hvor Mediehuset Sermitsiaq.AG har sat kronprisen stævne for et tidsrejseinterview. Anledningen er 100-året for Knud Rasmussens mest kendte ekspedition, 5. Thuleekspedition fra 1921-1924. Vi skal tale særligt om Den Store Slæderejse, der foregik over halvandet år fra foråret ’23 til efteråret ’24, og hvor Rasmussen og hans to grønlandske kammerater Qâvigarssuaq Miteq og Arnarulúnguaq tilbagelagde mere end 18.000 kilometer på en episk slæderejse fra Hudson Bay til Alaska.

Vild med Grønland

- Vi var vilde med Grønland og fascineret af naturen deroppe, indleder kronprinsen i husets pejsestue, til spørgsmålet om ligheder mellem Den Store Slæderejse og kronprisens Expedition Sirius 2000, hvor han med fem kammerater gennemførte en 2.800 km lang slæderejse fra Qaanaaq til Daneborg.

- Vi var afhængige af hundene, som beskrives godt i Knud Rasmussens erindringer, og som vi også selv påskønnede. I den periode, hvor man er af sted på ekspedition, er hundene en væsentlig del af ens liv. Hundene er ens »værktøj«, så mennesker og hunde kommer til at udgøre en tæt enhed sammen.

- De er heldigvis også mere end det, for de skal løbende plejes og fodres for at ville trække og yde. Grønlandske hunde er skabt til at være udenfor i naturen, forklarer kronprinsen og sporer sig ind på dagens samtaleemner over de næste to timer, der er sat af til fortællinger fra arktiske horisonter.

