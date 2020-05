Tur til Kangerlussuaq hitter

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 06. maj 2020 - 08:49

Der skal omstillingsparathed til at klare skærene, når myndighederne opfordrer til, at man holder ferie internt i landet.

Det tog Elise Bruun to timer, fra formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, meddelte, at nu åbner man for rejser internt i Grønland, til hun oprettede den første pakkerejse til Kangerlussuaq, målrettet familier i Grønland.

- Jeg tænker ikke, at man skal læne sig tilbage, når der er udfordringer og bump på vejen. Der har været stille med rejsebestillinger noget tid, derfor brugte jeg tiden til at forberede interne pakkerejser ved at tage kontakt til aktører og kunne tilbyde pakken med det samme, fortæller Elise Bruun, ejer af Travel By Heart - Greenland.

- Turen fra Nuuk til Kangerlussuaq er forholdsvis billig. Så der er god efterspørgsel på den tur, tilføjer hun.

Pakkerejsen til Kangerlussuaq går som varmt brød, hvor omkring 20 pakkerejser er ekspederet. Det går lidt langsommere med andre pakkerejser til resten af landet.

Turister udsætter ture

Elise Bruuns drøm om at starte egen virksomhed begyndte at spire i 2011, og hun tog springet sidste år. Hendes primære målgruppe er rejsende fra Danmark, der ønsker at opleve både by og natur. Hun tilbyder pakkerejser med fly, overnatning og forplejning med mulighed for overnatning på indlandsisen og vandreture i fjeldet.

Siden etablering har virksomheden kørt på skinner, men coronakrisen er skyld i en lille opbremsning.

- Tre kunder fra Danmark har aflyst deres ture, mens størstedelen har udsat til sensommer og efterår. Et par stykker har udsat deres rejse til næste år, da de ønsker en hundeslædetur under rejsen, fortæller Elise Bruun.

- Men hjemmeboende viser interesse, og det er godt. Hvis man kan tilpasse sig kundernes ønsker, giver det gode muligheder for mig, siger Elise.