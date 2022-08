Tupaarnaq Kopeck gør budget nemmere at forstå

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 11. august 2022 - 17:43

- Privatøkonomi bør være et fag i folkeskolen. Det er der, hvor vi alle bør have en grundlæggende viden om økonomi, budget, investeringer og lån.

Sådan siger Tupaarnaq Kopeck og påpeger, at hun ikke lærte om budgetter, før hun blev voksen og skulle klare sig selv.

Hun har netop offentliggjort sin anden video på sin kanal på youtube.com, hvor hun snakker om metoder til at afvikle gæld hurtigere.

- Jeg vil gerne give noget tilbage til mit land. Og jeg tænkte, at det er en god ide at snakke om økonomi, budget og generelt alt om penge på grønlandsk, selvom jeg kan have lidt svært ved at formulere mig på grønlandsk. Jeg håber, at brugerne kan bruge mine videoer, fortæller Tupaarnaq Kopeck til Sermitsiaq.AG.

Hun er uddannet bankassistent i Grønland, men er flyttet til Canada med sin mand og deres to børn.

Kuvertsystemer

Tupaarnaq Kopeck har selv oplevet at stå uden penge på kontoen, når kalenderen viser midten af måneden.

- Det er ikke en rar følelse at mangle penge. Jeg vil derfor dele ud af råd omkring budget, husholdning, gældsafvikling og investeringer på min channel. Det er min måde at give tilbage til mit land på, selvom jeg bor i udlandet nu, fortæller Tupaarnaq Kopeck.

- Alle kan spare op, uanset hvor lille en indkomst man har. Jeg vil gerne give et godt råd videre som er, at man sætter bare lidt af hver måned, så økonomien ikke væltes af fødselsdage eller jul. De begivenheder kommer hvert år, siger hun.

Hun benytter selv et kuvertsystem, hvor hun har flere små opsparinger til forskellige begivenheder som fødselsdage, jul, møbler og hudpleje.

Økonomisk frihed

36-årige Tupaarnaq Kopeck og hendes mand har de seneste år afviklet deres gæld og står nu og sparer op til en såkaldt ”buffer”, som er en pengebeholdning der svarer til tre måneders udgifter.

Når bufferen er sparet op skal parret begynde deres opsparing til en udbetaling til et huslån, så de kan investere i en egen bolig.

- Jeg synes, det er vigtigt, at alle skal have mulighed for at lære om økonomi. Penge betyder meget i vores liv. Og penge, vores forhold til økonomi, er også en afgørende faktor for, hvor meget frihed vi kan have i vores liv, siger Tupaarnaq Kopeck.

Tupaarnaq Kopeck vil dele flere små videoer om økonomi og give eksempler på, hvordan hun selv gør i forhold til privatøkonomi på sin channel på youtube.com. Hun forventer, at offentliggøre en ny video en gang om ugen.