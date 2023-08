Tunua: Fra misbrug til sundt liv i en ung alder

Kassaaluk Kristensen Søndag, 27. august 2023 - 11:44

Som 10-årig har han prøvet at drikke sig så fuld, at han ikke kunne huske noget bagefter. Året efter skulle han ryge hash, for at kunne falde til ro og sove. Det rapper Arny Mogensen om i sin nye single Tunua.

- Da jeg var 12 år flyttede jeg og min familie til Ilulissat. Der kunne jeg pludselig se, at mine jævnaldrende livede et helt andet liv, uden alkohol og uden at ryge hash eller sniffe gas. Flytningen var en øjenåbner, fortæller Arny Mogensen til Sermitsiaq.AG.

Arny Mogensen, 33 år, er vokset op i Qaqortoq som den yngste i en søskendeflok på tre. Med forældre, som er misbrugere, var livsbanen ligesom lagt i en ung alder. Sammen med sine søskende har han gjort de første bekendskaber med alkohol og hash.

Vendepunkt

En sommeraften under en tur i Ilulissats gader begynder Arny Mogensen at tænke på, at han har mulighed for at gå en anden retning i livet end sine søskende.

- Hvis jeg fortsatte med at følges med mine søskende i den livsbane, så kunne jeg allerede se konsekvenserne. Mine ældre søskende skulle enten tage en klasse om i folkeskolen eller var blevet smidt ud af skolen. Det ønskede jeg ikke, fortæller Arny Mogensen.

På den gåtur tog Arny en beslutning om at rette op på sit liv og komme væk fra misbruget.

Intet ændret sig

I dag lever Arny Mogensen et helt anderledes liv end det, hans forældre har levet. Han fortæller ærligt, at hans barndom generelt har været god, og at der er flere gode minder fra barndommen. Singlen Tunua, som Arny Mogensen er aktuel med fokuserer på tre år, hvor han bliver introduceret til alkohol, stoffer og misbrug, men også det år, hvor han vælger at komme ud af det.

- Jeg vil med sangen vise, at sådanne historier om misbrug stadig er aktuelle i dag. Jeg har hentet inspiration fra Prussic (grønlandsk hiphopgruppe fra 2000’erne, red.) og understreger i min tekst, at intet har ændret sig de sidste 20 år, siger Arny Mogensen.

Han påpeger, at der er flere initiativer målrettet sårbare familier og børn, men at problemerne stadig er det samme. Han efterspørger endnu flere tiltag på social- og børneområdet, så flere unge kan få en bedre start i livet.

Selvstændig, ædru og to børn

Arny Mogensen driver i dag tøjmærket Bolt Lamar og forretningen California sammen med sin ven. Han har sammen med kæresten to børn, hus, bil og drømme som han går efter.

- Til december fejrer jeg fire år som ædru. Jeg fortryder aldrig, at jeg stoppede mit indtag af alkohol, da jeg godt kunne se, at alkoholen styrede mig mere, end jeg kunne styre det. Jeg har et meget bedre og sundere liv i dag, fortæller han.

Indtil videre har han kun fået positiv respons fra folk, der har lyttet til hans single ”Tunua”. Han har dog ingen planer om at udgive mere på nuværende tidspunkt.

- Jeg synes, det er vigtigt at vi taler åbent omkring svær opvækst, og misbrugsproblemer. Singlen er et indspark til en debat, så vi åbent kan snakke om det, og aftabuisere problemer i samfundet. Det er ikke pinligt, og vi skal kunne snakke om det for at kunne komme videre, slutter han.