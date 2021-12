En tung dag

Redaktionen Lørdag, 18. december 2021 - 09:30

Der har ligget tunge skyer over Grønlandshavnen i Aalborg, siden Royal Arctic Line torsdag den 9. december meddelte, at selskabet i januar 2022 vil afskedige 100 medarbejdere på terminalen, i pakhuset og på værkstedet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Fyringerne er en følge af, at RAL vil flytte besejlingen af Grønland til havnen i Aarhus.

– Det var en trist meddelelse, for selv om det længe har ligget i luften, har vi hele tiden håbet, at fornuften ville sejre, siger tillidsmand for terminalarbejderne i fagforeningen 3F, Frank Jensen til Sermitsiaq.

– Vi er ikke i tvivl om, at den nye løsning bliver dyr for Grønland og det grønlandske erhvervsliv. Omkostningerne i Aalborg ligger fast, mens RAL fremover skal betale for hver eneste ydelse i Aarhus. Det bliver hurtigt dyrt, siger Frank Jensen og nævner, at det i Aarhus koster 1200 kroner, når en sømand skal transporteres fra havneporten og ud til skibet. I Aalborg er det gratis.

Risiko for forsinkelser

– I Aalborg kan skibene bunkre og klare reparationer og vedligehold, mens de losser og laster. I Aarhus skal man flytte skibet til en anden kaj uden for containerhavnen, hvis man skal løse disse opgaver. En bunkring af de store skibe som Tukuma Arctica tager mindst fem timer. Det bliver dyrt og medfører nemt forsinkelser, mener Frank Jensen.

– Men det værste er, at med torsdagens udmelding fra RAL, går vores organisation i opløsning. Det er trist, for mange af os har arbejdet her i en menneskealder. Flere i over 40 år, hvor vi har stillet op 24/7 for at sikre forsyningerne til Grønland. Grønland mister et engagement, som er helt enestående, og som man ikke kan forvente i en stor og stærkt specialiseret containerhavn som Aarhus, siger han til Sermitsiaq.

