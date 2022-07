Tumult Aasiaat: Offer ville ikke samarbejde med politiet

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 30. juli 2022 - 10:32

Grønlands Politi fik en anmeldelse om voldsepisode i Aasiaat fredag klokken 19.45 fra dagligvarebutikken Akiki.

Der er tale om to mænd, der har været i tumult, hvor den ene mand havde fået slag i ansigtet.

- Ofret blødte i ansigtet, men var ikke meget for at samarbejde med politiet, om hvad der var foregået. Den anden mand erkendte, at han havde givet manden slag, men at det ikke var ham, der startede tumulten. Politiet sigtede ham for vold, fortæller vagtchef Hans-Peter Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Flygtede fra sygehuset

Manden, der blødte i ansigtet, blev bragt til sygehuset.

- Da han kom i bevidsthed, havde manden flygtet fra sygehuset, og ville ikke blive tilset af lægen. Vi har været i kontakt med ham, men han ville ikke give oplysninger om sagen, og om hvor han var henne. Vi vil igen forsøge at kontakte ham mandag, om han vil anmelde den anden mand for vold, siger Hans-Peter Berthelsen.

Det har været en travl weekend for politiet, hvor der har været mange husspektakler, berusere samt alkoholrelaterede hændelser.