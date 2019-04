Tugtupit: Prisen stiger på tugtupit

Redaktionen Søndag, 07. april 2019 - 15:20

Der er stigende interesse for tugtupit, på det internationale marked mere kendt som tuktu, og formanden for »Nuummi Ujaqqerituut Peqatigiiffiat« Ilannguaq Lennert Olsen, som også har firmaet Ice Cold Gems, og i øvrigt er entreprenør i AK Montage Aps., mener, at der er store fremtidsmuligheder for eksport af denne særlige grønlandske smykkesten.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Potentialet er enormt. Der er ubegrænsede muligheder for en lokal produktion og eksport, hvis vi griber tingene rigtig an og sikrer, at det kun er lokalbefolkningen, der må udnytte og sælge denne særlige smykkesten, som har sin helt egen historie i Grønland. Netop historien og fortællingen er vigtig i dette salgsarbejde, understreger han overfor avisen Sermitsiaq.

På årets store smykkestensmesse i Tucson, Arizona, blev en sleben sten solgt for 9.600 amerikanske dollars, og det var gennem en engros-forhandler i AGTA, American Gem Trade Association.

– Hvad prisen bliver ude på markedet, kan vi kun fantasere om. Men det er den højeste pris, vi har oplevet for en sleben tugtupit i høj kvalitet, der vejer omkring 1 gram, fortæller Ilannguaq Lennert Olsen.

Han oplyser, at han i alt har eksporteret 4,27 kilogram tugtupit for at skabe det, der er skabt gennem markedsføring, testsalg, videnskabelige undersøgelser, salg og nu en salgskanal, hvor igennem vi kan sælge til internationale smykkeproducenter i hele verden.

