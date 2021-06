Tsunamiofre: Aki-Matilda mindes Piitannguaq Møller

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 15. juni 2021 - 16:33

Folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) har de seneste dage været i Uummannaq og dens fem bygder, Niaqornat, Ikerasak, Saattut, Qaarsut og Ukkusissat.

Hun brugte rundrejsen til at høre, hvilke udfordringer og løsningsforslag, som borgerne har og som hun kan bruge i sit arbejde i Folketinget.

Til minde om Piitannguaq

Den sidste dag i Uummannaq, søndag den 13. juni brugte Aki-Matilda Høegh-Dam tiden på at mindes et af ofrene af tsunamien den 17. juni 2017, Piitannguaq Møller og hans familie.

Tsunamien og dens konsekvenser fylder fortsat en del i befolkningen. Og ved mindehøjtideligheden klokken 21.00 søndag aften deltog flere tidligere bygdeboere i Nuugaatsiaq og Illorsuit samt Piitannguaq Møllers forældre. Folketingsmedlemmet mindede Piitannguaq Møller og lagde blomster på havet.

- Jeg har kendt ham meget godt og følte, jeg havde behov for at sige ordentligt farvel til ham, mens jeg er her. Vi informerede hans forældre om den kommende mindehøjtidelighed, og jeg er meget rørt over, at alle tidligere Nuugaatsiaq-borgere, der bor i Uummannaq deltog ved mindehøjtideligheden,

Piitannguaq Møller har aktivt arbejdet med politik i Siumut ungdom sammen med Aki-Matilda Høegh-Dam.

Tsunami fylder stadig

Under sin rundtur i Uummannaq-fjorden har Aki-Matilda Høegh-Dam holdt en række borgermøder. På borgermøderne kom det frem, at tsunamien fra 2017 og risiko for tsunami fremover fylder meget hos borgerne.

Blandt andet vil folketingsmedlemmet kigge på muligheden for at øge beredskabet i Uummannaq-fjorden, når hun vender tilbage til Danmark.