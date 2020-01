Tsunamioffer har stadig behov for terapi

Redaktionen Tirsdag, 07. januar 2020 - 17:57

Tiden heler sårene efter tsunamien i Nuugaatsiaq, men det går langsomt for Karl Peter Møller, der stadig mærker eftervirkningerne.

Det fortæller han til AG.

Karl Peter Møller var selv meget tæt på at miste livet 17. juni i 2017, da han blev taget af en stor bølge. Han blev kastet rundt mellem forskellige vragdele fra ødelagte huse og andet udstyr. Han slap mirakuløst med livet i behold, men måtte evakueres til Nuuk med det samme på grund af sine kvæstelser.

I dag mærker han stadig de psykiske eftervirkninger.

- Oplevelserne fra dengang fylder fortsat meget i bevidstheden, selvom der er gået lang tid. Der er heldigvis blevet længere mellem den slags dage, men jeg føler stadig, at jeg har behov for at snakke med terapeuter for at få bearbejdet oplevelsen, fortæller han til AG.

Du kan læse hele reportagen om Karl Peter Møller i AG. Du kan købe adgang til den elektroniske udgave her nedenfor: