"Et trygt sted for mange" fylder rundt

Redaktionen Fredag, 14. april 2023 - 15:27

Kaffemaskinerne brygger konstant. Det ene fyldte kaffefilter bliver smidt ud og erstattet af et nyt, mens den kulsorte kaffe bliver hældt over i termokander og sat til side på køkkenbordet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Klokken er 9:30 en onsdag i Frelsens Hæris lokaler i Nuuk. Morgenmaden bestående af cornflakes og havregryn har stået fremme ved køkkenlugen i en halv time.

- Kumoorn, siger en mand, da han træder ind af hoveddøren.

Her kommer og går folk, som de vil. Frelsens Hæri tilbyder både noget at spise, men også samvær med kortspil, internet, klaverspil og sang. Hver søndag stilles så mange stole som rummet tillader, helt præcist 33, frem forenden af huset, hvor der afholdes gudstjeneste. Stolene er altid fyldte.

I år er det 10 år siden, at Frelsens Hæri holdt første officielle åbning i Nuuk. Siden da har det gradvist udviklet sig til at være et vigtigt sted for mange mennesker i dagligdagen.

- Jeg tror, jeg har lavet 20 kander kaffe siden i morges, siger Nukannguaq Kleist, som har dagens køkkenvagt.

Hun er oprindeligt fra Sisimiut, men har været hjemløs i Nuuk i en længere årrække. I dag arbejder hun somme tider i Centrum Grill, mens hun er frivillig i Frelsens Hæris køkken ved siden af.

- Det hjælper mig at komme her, fordi det giver mig styrke at hjælpe til og give mad til folk her. Vi føler os meget trygge, fordi vi kender og passer på hinanden, siger Nukannguaq Kleist.

Læs hele artiklen i den seneste udgave af Sermitsiaq her: