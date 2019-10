Trusler mod vidner skal straffes hårdere

I dag skal Inatsisartut førstebehandle et beslutningsforslag fra Naalakkersuisut, hvor man på fem forskellige områder vil ændre kriminalloven.

De fem ændringer er:

Simple vidnetrusler skal kriminaliseres. Der er behov for at modvirke, at vidner ikke tør stå frem og afgive forklaring på grund af manglende retsbeskyttelse mod den tiltalte.

Anvendelse af skydevåben i bymæssig bebyggelse skal flyttes over i kriminalloven for at markere, at der er tale om alvorlige kriminalitet. I dag er det kun muligt at idømme bøder, da det i dag er underlagt politivedtægten.

Dom til anstalt eller tilsyn skal udvides, så foranstaltningen i højere grad end i dag vil kunne anvendes i sager, hvor hensynet til retsfølelsen, herunder til forurettede, taler for anstaltsanbringelse, mens hensynet til tiltaltes personlige forhold taler for iværksættelse af tilsyn og eventuelt andre resocialiseringsforanstaltninger ved løsladelsen.

Reglerne for anvendelse af observationscelle skal lempes. Dette betyder, at kortvarig anbringelse i observationscelle kan finde sted af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde. Det forudsættes, at observationsceller fremover vil blive anvendt, når det skønnes påkrævet for at hindre hærværk, når afgørende hensyn til opretholdelse af ro og sikkerhed i institutionen kræver det.