Trump: Wuhan-laboratorie er skyld i corona-udbrud

Ritzaus / AFP Torsdag, 30. april 2020 - 20:48

Donald Trump truer Kina med nye toldsatser, idet han hævder, at han har set beviser, der knytter coronavirusset til et laboratorie i den kinesiske by Wuhan.

Det siger den amerikanske præsident på sin daglige pressebriefing sent torsdag aften dansk tid.

Det var i Wuhan, at virusset oprindeligt havde sit epicenter, før det spredte sig til resten af verden.

Adspurgt om han har set noget, der får ham til at føle sig sikker på, at Wuhans Institut for Virologi var oprindelsen til udbruddet, svarer Trump:

- Ja, det har jeg.

Da journalister i Det Hvide Hus spørger ind til, hvad der gør ham så sikker, svarer præsidenten:

- Det kan jeg ikke fortælle jer.