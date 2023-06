Trump: Ukraine skal være klar på at opgive territorie for fred

Ritzaus Bureau Fredag, 30. juni 2023 - 07:01

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump vil ikke udelukke, at Ukraine skal opgive en del af sit territorie for at sætte en stopper for krigen.

Det siger han i et nyligt interview.

- Jeg synes, de har ret til at beholde meget af det, de har fortjent retten til, og jeg tror, at Rusland ligeledes vil være enige i det. Man har brug for den rette mægler eller forhandler, og det har man ikke lige nu, lyder det.

På den anden side vil USA's præsident, Joe Biden, og Nato-landene have Rusland ud af hele det territorie, som det invaderende land har erobret.

- Op til forhandling

Ifølge Trump bør alting være "op til forhandling", men ukrainerne har med deres forsvarskamp ifølge ekspræsidenten bevist deres værd.

Samtidig anerkender Trump, der længe har været en beundrer af den russiske præsident, Vladimir Putin, at Wagner-gruppens mytteri i weekenden i nogen grad har svækket sidstnævnte.

- Man kan sige, at han (Putin, red.) stadig er der, han er stadig stærk, men han er absolut blevet svækket i nogen grad - i hvert fald i manges synspunkt, siger Trump.

Skulle Putin miste grebet om magten, så "ved man ikke, hvad alternativet er. Det kan være bedre, men det kan også være langt værre," siger Trump.

- Folk skal stoppe med at dø

Når det kommer til anklagerne om russiske krigsforbrydelser mener Trump yderligere, at det er et spørgsmål, der skal løses efter krigen, "fordi lige nu, hvis man rejser det emne, kommer man aldrig til at opnå fred, man kommer aldrig til at indgå et forlig".

- Jeg vil have, at folk skal stoppe med at dø på grund af den her latterlige krig, lyder det.

Donald Trump, der er genstand for flere retssager og efterforskninger, regnes som favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.