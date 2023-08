Trumps tidligere stabschef: Danmark bør sætte sig igennem overfor Grønland

Thomas Munk Veirum Onsdag, 09. august 2023 - 15:16

Danmark bør trække klare linjer i samarbejdet med Grønland, hvad angår forsvar og sikkerhedspolitik.

Det bør ske for at sikre, at Danmark lever op til sine forpligtelser overfor sine allierede i Nato og sikrer Natos nordlige flanke mod russisk aggression.

Det påpeger Alexander B. Gray i en analyse i magasinet Foreign Policy, som TV2 omtaler. Alexander B. Gray er tidligere stabschef for Det Nationale Sikkerhedsråd i Det Hvide Hus under Donald Trumps embedsperiode som præsident. I dag er han senior fellow ved organisationen American Foreign Policy Council.

- Nato-partnere gjort sårbare

Alexander B. Gray mener, at der er flere svagheder i Nato såkaldte nordlige flanke, der indbefatter Svalbard, Færøerne og Grønland.

Han sætter blandt andet fingeren på problematikken omkring russiske fiskefartøjer, som er mistænkt for at kunne bruges til spionage og sågar sabotage, der fortsat har kunnet anløbe Thorshavn under konflikten i Ukraine.

- Københavns manglende evne til at gribe effektivt ind i sagen har gjort dets Nato-partnere på tværs af alliancens nordlige flanke sårbare over for asymmetrisk russisk taktik, skriver Alexander B. Gray om situationen.

Skal trække klare linjer

Med hensyn til Grønland mener han, at efterhånden som Grønlands selvstyre er vokset, er landets modtagelighed for indflydelse udefra også vokset.

- Københavns faldende myndighed har givet rig mulighed for stormagtskonkurrence på verdens største ø, skriver Alexander B. Gray.

Han mener, at den danske regering bør sætte sig igennem og insistere på "større koordinering", når der er Nato-interesser på spil:

- I takt med at forholdet mellem Grønland og Danmark udvikler sig, må København trække klare linjer i det internationale område, hvor dets vitale interesser, og dets Nato-allieredes, klart er på spil, skriver Alexander B. Gray i analysen.

Uro om sikkerhedspolitikken

Netop sikkerhedspolitik har gentagne gange givet anledning til uenighed mellem Danmark og Grønland.

Senest langede formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede (IA) ud efter Danmark med kritik i midten af juli, fordi Grønland ikke var inviteret med til et møde i Helsinki. Mødet var mellem de nordiske lande og USA's præsident Biden, og det handlede om sikkerhedspolitik i Østersøen og Arktis.

Kristian Søby Kristensen, seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, siger til TV2, at han i hovedtræk er enig i Alexander B. Grays analyse, men at det ville være "enormt svært" for den danske regering, hvis den skulle sætte sig igennem overfor Grønland og Færøerne på grund af de politiske forhold i rigsfællesskabet.