Trump: Frederiksens kommentar om Grønland var væmmelig

Ritzaus Bureau Onsdag, 21. august 2019 - 14:45

USA's præsident, Donald Trump, kalder statsminister Mette Frederiksens (S) kommentarer om, at muligt køb af Grønland var absurd, for "væmmelig", skriver AFP.

Kommentaren falder, efter at præsidenten har aflyst et planlagt statsbesøg i Danmark 2.-3. september.

Beslutningen om at aflyse statsbesøget blev truffet, efter at statsministeren havde afvist præsidentens overvejelser om at købe Grønland som en "absurd" idé.

Donald Trump siger onsdag ifølge Reuters, at planen om at købe Grønland "blot var en idé", og at man bør respektere USA.

/ritzau/